Einige der Zuschauer, die Anfang August das Testspiel des HSV gegen den OSC Lille im Vol(l)kspark besuchten, dürften sich beim Verlassen der Arena noch mal sehnsuchtsvoll umgedreht haben. Denn wer weiß schon, wann sie die aus ihrer Sicht heilige Spielstätte mal wieder betreten dürfen. Mit dem Start der Bundesliga beginnt auch wieder die Zeit des Frusts für viele Anhänger, die draußen bleiben müssen, wenn ihr Verein spielt – weil es nicht genügend Tickets gibt. Der HSV will in dieser Saison Besserung verschaffen. Worauf Fans jetzt hoffen dürfen – und wo der Klub in Sachen Dauerkarten eine Ausnahmestellung in der Liga einnimmt.

Noch bevor der Ticketverkauf für die anstehende Spielzeit gestartet war, keimte bei vielen HSV-Fans Hoffnung auf. Für gleich drei Hinrunden-Heimspiele wollte ihr Verein einen freien Vorverkauf anbieten, so lautete der Plan – zum Start gegen Mainz (6. September) sowie für die Partien im Januar gegen Leverkusen und Augsburg. Doch bereits wenige Tage später war klar: Dazu wird es nicht kommen. „Kein freier VVK“ heißt es längst rot unterlegt auf der Homepage in Bezug auf das Mainz-Spiel, sämtliche zur Verfügung stehenden Tickets wurden durch Dauerkartenbesitzer und Mitglieder abgenommen. So könnte es für den Rest der Spielzeit weitergehen.

HSV will Kapazität auf 58.000 Plätze erhöhen

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Im Volkspark ist das ein altbekanntes Bild. Bereits in der vergangenen Spielzeit waren sämtliche Begegnungen ausverkauft. Dass der Schnitt nicht bei 57.000, sondern lediglich bei 56.947 Besuchern lag, hing damit zusammen, dass gegen Werder Bremen aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen 900 Plätze frei bleiben mussten.

Eine Bestmarke für die Ewigkeit? Wohl eher für nur eine Saison. Mit der Erhöhung der Stadion-Kapazität könnte der Fan-Rekord bereits in der kommenden Saison geknackt werden. 58.000 Plätze sollen schon bald zur Verfügung stehen. In insgesamt drei Schritten soll die Kapazität in den kommenden Jahren auf 60.000 Plätze gesteigert werden. Mehr Plätze, mehr Tickets. Aber für wen?

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Ausbau des Stadions sollte schon früher beginnen

Ganz glücklich ist man beim HSV nicht mit der Tatsache, dass mit dem ersten Ausbauschritt noch immer nicht begonnen werden konnte. Die Hoffnung war, dass bereits gegen Mainz 58.000 Fans hätten dabei sein können. Aufgrund fehlender Genehmigungen werden die Arbeiten aber wohl erst im Herbst beginnen können, angepeilt wird der Zeitraum zwischen dem 22. September und 10. Oktober, wenn die Liga aufgrund der Nations-League-Spiele drei Wochen lang pausiert. Die zusätzlichen Karten sollen dann im weiteren Saisonverlauf als Einzeltickets angeboten werden.

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Glücklich schätzen können sich auch weiterhin die Besitzer einer Dauerkarte. 99,4 Prozent aller Bestandskunden nahmen ihr Recht auf ein Saison-Abo auch diesmal in Anspruch, damit bestätigte der HSV seine Quote des Vorjahres. Inklusive aller VIP-Dauerkarten setzte der Verein 23.575 Tickets ab. Schöner Nebeneffekt: Die 125 Tickets, die übrig blieben, wandern nun Spiel für Spiel in den Einzelverkauf, wo sich die mehr als 150.000 Mitglieder des Vereins zuerst bedienen dürfen.

HSV ist Spitzenreiter im Einzelverkauf von Tickets

Viel wichtiger für das Selbstverständnis des Vereins ist allerdings eine andere Zahl. Lediglich 41,4 Prozent aller Stadionplätze (gemessen an der noch gültigen Kapazität von 57.000) werden durch Dauerkartenbesitzer eingenommen. 58,6 Prozent der Tickets – abzüglich des Kontingents für die Gäste-Fans – werden somit im (pro Spiel vergleichsweise teureren) Einzelverkauf angeboten. Kein anderer Erstligist kann diesbezüglich mithalten, was den HSV auf dieser Ebene zum sozialsten Verein der Liga macht.

Dauerkartenquote aller Stadionplätze Rang Verein Gesamt Plätze DK-Quote 1. SC Freiburg 27.000 34.700 77,8 % 2. Bayer 04 Leverkusen 23.000 30.210 76,1 % 3. SV Elversberg 7.400 10.000 74,0 % 4. Borussia Dortmund 59.500 81.365 73,1 % 5. FC Schalke 04 44.900 62.271 72,1 % 6. Werder Bremen 30.000 42.100 71,3 % 7. VfB Stuttgart 40.500 60.058 67,4 % 8. SC Paderborn 07 10.000 15.000 66,7 % 9. 1. FSV Mainz 05 21.500 33.305 64,6 % 10. Eintracht Frankfurt 36.000 58.000 62,1 % 11. FC Augsburg 18.500 30.660 60,3 % 12. Borussia M’gladbach 32.400 54.042 60,0 % 13. 1. FC Union Berlin 13.000 22.012 59,1 % 14. 1. FC Köln 29.000 50.000 58,0 % 15. FC Bayern München 41.523 75.000 55,4 % 16. RB Leipzig 25.500 47.800 53,3 % 17. TSG Hoffenheim 12.600 30.150 41,8 % 18. HSV 23.575 57.000 41,4 %

Auch deshalb verzichtet der Klub seit geraumer Zeit auf eine Erhöhung seiner Dauerkarten-Quote. „Der bisherige Anteil an Dauerkarten soll konstant bleiben, damit auch die Fans, für die eine Dauerkarte nicht infrage kommt, über Einzeltickets die Möglichkeit haben, unsere Heimspiele zu besuchen“, hieß es vor wenigen Wochen in einem Statement des Vereins.

Stabile Preispolitik trotz riesiger Nachfrage

Zufrieden dürfte sich das Gros des Anhangs vor dieser Spielzeit auch mit der Preispolitik bezüglich der Saison-Abonnements gezeigt haben. Nur in drei der sechs Preiskategorien gab es dezente Erhöhungen, das Gerüst aber blieb im Vergleich zur Vorsaison unverändert. Die günstigste Dauerkarte kostet weiter 238 Euro, was einem Preis von 14 Euro pro Partie entspricht. Das teuerste Ticket (außerhalb der VIP-Plätze) liegt bei 880 Euro.

Teuerste Dauerkarten der Bundesliga Rang Verein Preis 1. Borussia Dortmund 1.144,00 € 2. 1. FC Köln 1.023,00 € 3. VfB Stuttgart 950,00 € 4. RB Leipzig 945,00 € 5. FC Bayern München 910,00 € 6. Werder Bremen 900,00 € 7. HSV 880,00 € FC Schalke 04 880,00 € 9. SC Paderborn 07 849,60 € 10. SC Freiburg 839,00 € 11. Borussia M’gladbach 820,00 € 12. 1. FC Union Berlin 816,00 € 13. Eintracht Frankfurt 780,00 € 14.. 1. FSV Mainz 05 729,00 € 15. FC Augsburg 709,00 € 16. Bayer 04 Leverkusen 685,00 € 17. SV Elversberg 658,00 € 18. TSG Hoffenheim 613,00 €

Gerade gemessen an der anerkannt hohen Attraktivität des Stadion-Erlebnisses im Volkspark schneidet der HSV preislich im Vergleich zufriedenstellend ab und liegt im Mittelfeld der Liga. Bei sechs Vereinen sind die Karten teurer, in Bezug auf die günstigste Dauerkarte steht der HSV ligaweit auf Rang elf.

Dass diese Kategorie wie bereits im Vorjahr von 1899 Hoffenheim angeführt wird, kommt wenig überraschend. Ganze 158 Euro kostet die günstigste Karte für den regelmäßigen Besuch in der SNP Arena. Das hängt einzig und allein damit zusammen, dass die Kraichgauer ihr Stadion nur in den seltensten Fällen voll bekommen – dann nämlich, wenn Münchner, Dortmunder, Hamburger oder nun auch wieder Schalker Fans sich aller Tickets bedienen, die sie bekommen können.

Günstigste Dauerkarten der Bundesliga Rang Verein Preis 1. TSG Hoffenheim 158,00 € 2. FC Bayern München 180,00 € 3. Eintracht Frankfurt 190,00 € 4. 1. FSV Mainz 05 199,00 € 5. FC Schalke 04 219,00 € 6. FC Augsburg 229,00 € 7. SC Freiburg 230,00 € Borussia M’gladbach 230,00 € Werder Bremen 230,00 € 10. Bayer 04 Leverkusen 235,00 € 11. HSV 238,00 € 1. FC Union Berlin 238,00 € 13. 1. FC Köln 241,00 € 14. RB Leipzig 245,00 € 15. SV Elversberg 252,00 € 16. VfB Stuttgart 260,00 € 17. Borussia Dortmund 265,20 € 18. SC Paderborn 07 265,60 €

So dürfte es auch in der kommenden Spielzeit bleiben. Für den HSV-Anhang sind die Partien in Hoffenheim oder Leipzig längst zum 18. und 19. Heimspiel der Saison geworden, mithilfe sämtlicher Tricks wird versucht, Tickets zu ergattern. Doch auch hier gilt das, was viele der Anhänger bereits bei den Heimspielen bemerken: Die Stadien der Republik sind einfach zu klein für den HSV-Anhang. In welcher Stadt auch immer sie gebaut wurden.