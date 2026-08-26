HSV
Bundesliga-Dauerkarten: Das gibt‘s nur beim HSV! Worauf Fans jetzt hoffen dürfen
Kein anderer Bundesligist verkauft prozentual so wenige Saisontickets wie der HSV. Was dahintersteckt – und was den Anhängern Hoffnung machen kann.
Einige der Zuschauer, die Anfang August das Testspiel des HSV gegen den OSC Lille im Vol(l)kspark besuchten, dürften sich beim Verlassen der Arena noch mal sehnsuchtsvoll umgedreht haben. Denn wer weiß schon, wann sie die aus ihrer Sicht heilige Spielstätte mal wieder betreten dürfen. Mit dem Start der Bundesliga beginnt auch wieder die Zeit des Frusts für viele Anhänger, die draußen bleiben müssen, wenn ihr Verein spielt – weil es nicht genügend Tickets gibt. Der HSV will in dieser Saison Besserung verschaffen. Worauf Fans jetzt hoffen dürfen – und wo der Klub in Sachen Dauerkarten eine Ausnahmestellung in der Liga einnimmt.
Noch bevor der Ticketverkauf für die anstehende Spielzeit gestartet war, keimte bei vielen HSV-Fans Hoffnung auf. Für gleich drei Hinrunden-Heimspiele wollte ihr Verein einen freien Vorverkauf anbieten, so lautete der Plan – zum Start gegen Mainz (6. September) sowie für die Partien im Januar gegen Leverkusen und Augsburg. Doch bereits wenige Tage später war klar: Dazu wird es nicht kommen. „Kein freier VVK“ heißt es längst rot unterlegt auf der Homepage in Bezug auf das Mainz-Spiel, sämtliche zur Verfügung stehenden Tickets wurden durch Dauerkartenbesitzer und Mitglieder abgenommen. So könnte es für den Rest der Spielzeit weitergehen.
HSV will Kapazität auf 58.000 Plätze erhöhen
Im Volkspark ist das ein altbekanntes Bild. Bereits in der vergangenen Spielzeit waren sämtliche Begegnungen ausverkauft. Dass der Schnitt nicht bei 57.000, sondern lediglich bei 56.947 Besuchern lag, hing damit zusammen, dass gegen Werder Bremen aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen 900 Plätze frei bleiben mussten.
Eine Bestmarke für die Ewigkeit? Wohl eher für nur eine Saison. Mit der Erhöhung der Stadion-Kapazität könnte der Fan-Rekord bereits in der kommenden Saison geknackt werden. 58.000 Plätze sollen schon bald zur Verfügung stehen. In insgesamt drei Schritten soll die Kapazität in den kommenden Jahren auf 60.000 Plätze gesteigert werden. Mehr Plätze, mehr Tickets. Aber für wen?
Ausbau des Stadions sollte schon früher beginnen
Ganz glücklich ist man beim HSV nicht mit der Tatsache, dass mit dem ersten Ausbauschritt noch immer nicht begonnen werden konnte. Die Hoffnung war, dass bereits gegen Mainz 58.000 Fans hätten dabei sein können. Aufgrund fehlender Genehmigungen werden die Arbeiten aber wohl erst im Herbst beginnen können, angepeilt wird der Zeitraum zwischen dem 22. September und 10. Oktober, wenn die Liga aufgrund der Nations-League-Spiele drei Wochen lang pausiert. Die zusätzlichen Karten sollen dann im weiteren Saisonverlauf als Einzeltickets angeboten werden.
Glücklich schätzen können sich auch weiterhin die Besitzer einer Dauerkarte. 99,4 Prozent aller Bestandskunden nahmen ihr Recht auf ein Saison-Abo auch diesmal in Anspruch, damit bestätigte der HSV seine Quote des Vorjahres. Inklusive aller VIP-Dauerkarten setzte der Verein 23.575 Tickets ab. Schöner Nebeneffekt: Die 125 Tickets, die übrig blieben, wandern nun Spiel für Spiel in den Einzelverkauf, wo sich die mehr als 150.000 Mitglieder des Vereins zuerst bedienen dürfen.
HSV ist Spitzenreiter im Einzelverkauf von Tickets
Viel wichtiger für das Selbstverständnis des Vereins ist allerdings eine andere Zahl. Lediglich 41,4 Prozent aller Stadionplätze (gemessen an der noch gültigen Kapazität von 57.000) werden durch Dauerkartenbesitzer eingenommen. 58,6 Prozent der Tickets – abzüglich des Kontingents für die Gäste-Fans – werden somit im (pro Spiel vergleichsweise teureren) Einzelverkauf angeboten. Kein anderer Erstligist kann diesbezüglich mithalten, was den HSV auf dieser Ebene zum sozialsten Verein der Liga macht.
Dauerkartenquote aller Stadionplätze
|Rang
|Verein
|Gesamt
|Plätze
|DK-Quote
|1.
|SC Freiburg
|27.000
|34.700
|77,8 %
|2.
|Bayer 04 Leverkusen
|23.000
|30.210
|76,1 %
|3.
|SV Elversberg
|7.400
|10.000
|74,0 %
|4.
|Borussia Dortmund
|59.500
|81.365
|73,1 %
|5.
|FC Schalke 04
|44.900
|62.271
|72,1 %
|6.
|Werder Bremen
|30.000
|42.100
|71,3 %
|7.
|VfB Stuttgart
|40.500
|60.058
|67,4 %
|8.
|SC Paderborn 07
|10.000
|15.000
|66,7 %
|9.
|1. FSV Mainz 05
|21.500
|33.305
|64,6 %
|10.
|Eintracht Frankfurt
|36.000
|58.000
|62,1 %
|11.
|FC Augsburg
|18.500
|30.660
|60,3 %
|12.
|Borussia M’gladbach
|32.400
|54.042
|60,0 %
|13.
|1. FC Union Berlin
|13.000
|22.012
|59,1 %
|14.
|1. FC Köln
|29.000
|50.000
|58,0 %
|15.
|FC Bayern München
|41.523
|75.000
|55,4 %
|16.
|RB Leipzig
|25.500
|47.800
|53,3 %
|17.
|TSG Hoffenheim
|12.600
|30.150
|41,8 %
|18.
|HSV
|23.575
|57.000
|41,4 %
Auch deshalb verzichtet der Klub seit geraumer Zeit auf eine Erhöhung seiner Dauerkarten-Quote. „Der bisherige Anteil an Dauerkarten soll konstant bleiben, damit auch die Fans, für die eine Dauerkarte nicht infrage kommt, über Einzeltickets die Möglichkeit haben, unsere Heimspiele zu besuchen“, hieß es vor wenigen Wochen in einem Statement des Vereins.
Stabile Preispolitik trotz riesiger Nachfrage
Zufrieden dürfte sich das Gros des Anhangs vor dieser Spielzeit auch mit der Preispolitik bezüglich der Saison-Abonnements gezeigt haben. Nur in drei der sechs Preiskategorien gab es dezente Erhöhungen, das Gerüst aber blieb im Vergleich zur Vorsaison unverändert. Die günstigste Dauerkarte kostet weiter 238 Euro, was einem Preis von 14 Euro pro Partie entspricht. Das teuerste Ticket (außerhalb der VIP-Plätze) liegt bei 880 Euro.
Teuerste Dauerkarten der Bundesliga
|Rang
|Verein
|Preis
|1.
|Borussia Dortmund
|1.144,00 €
|2.
|1. FC Köln
|1.023,00 €
|3.
|VfB Stuttgart
|950,00 €
|4.
|RB Leipzig
|945,00 €
|5.
|FC Bayern München
|910,00 €
|6.
|Werder Bremen
|900,00 €
|7.
|HSV
|880,00 €
|FC Schalke 04
|880,00 €
|9.
|SC Paderborn 07
|849,60 €
|10.
|SC Freiburg
|839,00 €
|11.
|Borussia M’gladbach
|820,00 €
|12.
|1. FC Union Berlin
|816,00 €
|13.
|Eintracht Frankfurt
|780,00 €
|14..
|1. FSV Mainz 05
|729,00 €
|15.
|FC Augsburg
|709,00 €
|16.
|Bayer 04 Leverkusen
|685,00 €
|17.
|SV Elversberg
|658,00 €
|18.
|TSG Hoffenheim
|613,00 €
Gerade gemessen an der anerkannt hohen Attraktivität des Stadion-Erlebnisses im Volkspark schneidet der HSV preislich im Vergleich zufriedenstellend ab und liegt im Mittelfeld der Liga. Bei sechs Vereinen sind die Karten teurer, in Bezug auf die günstigste Dauerkarte steht der HSV ligaweit auf Rang elf.
Dass diese Kategorie wie bereits im Vorjahr von 1899 Hoffenheim angeführt wird, kommt wenig überraschend. Ganze 158 Euro kostet die günstigste Karte für den regelmäßigen Besuch in der SNP Arena. Das hängt einzig und allein damit zusammen, dass die Kraichgauer ihr Stadion nur in den seltensten Fällen voll bekommen – dann nämlich, wenn Münchner, Dortmunder, Hamburger oder nun auch wieder Schalker Fans sich aller Tickets bedienen, die sie bekommen können.
Günstigste Dauerkarten der Bundesliga
|Rang
|Verein
|Preis
|1.
|TSG Hoffenheim
|158,00 €
|2.
|FC Bayern München
|180,00 €
|3.
|Eintracht Frankfurt
|190,00 €
|4.
|1. FSV Mainz 05
|199,00 €
|5.
|FC Schalke 04
|219,00 €
|6.
|FC Augsburg
|229,00 €
|7.
|SC Freiburg
|230,00 €
|Borussia M’gladbach
|230,00 €
|Werder Bremen
|230,00 €
|10.
|Bayer 04 Leverkusen
|235,00 €
|11.
|HSV
|238,00 €
|1. FC Union Berlin
|238,00 €
|13.
|1. FC Köln
|241,00 €
|14.
|RB Leipzig
|245,00 €
|15.
|SV Elversberg
|252,00 €
|16.
|VfB Stuttgart
|260,00 €
|17.
|Borussia Dortmund
|265,20 €
|18.
|SC Paderborn 07
|265,60 €
So dürfte es auch in der kommenden Spielzeit bleiben. Für den HSV-Anhang sind die Partien in Hoffenheim oder Leipzig längst zum 18. und 19. Heimspiel der Saison geworden, mithilfe sämtlicher Tricks wird versucht, Tickets zu ergattern. Doch auch hier gilt das, was viele der Anhänger bereits bei den Heimspielen bemerken: Die Stadien der Republik sind einfach zu klein für den HSV-Anhang. In welcher Stadt auch immer sie gebaut wurden.
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