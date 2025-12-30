Bricht der HSV Stanges Leihe ab? Die Entscheidung scheint gefallen zu sein

Bleibt er gleich in Hamburg oder kehrt er wie geplant Anfang des Jahres nach Elversberg zurück? Mit gemischten Gefühlen verabschiedete sich HSV-Talent Otto Stange in den Winterurlaub, nachdem zuvor wochenlang über das vorzeitige Ende seiner Leihe zum saarländischen Zweitligisten spekuliert wurde. Nun aber scheint eine Entscheidung gefallen zu sein.

Seine Bilanz ist trotz aller Sorgen der Hinrunde top. Drei Treffer und zwei Vorlagen lieferte Stange in seinen acht Partien für die SVE, das alles noch dazu in nur 133 Minuten Spielzeit. Genau diese Zahl aber ist es, die die Diskussion über einen Abbruch der Leihe in der Winterpause entfachten. Denn der Wunsch des HSV nach vielen Einsätzen, damit sich Stange bestmöglich entwickeln kann, wurde in Elversberg bislang nicht erfüllt. Die Möglichkeit, den U19-Nationalspieler ab Winter bei einem anderen Klub zu platzieren, wurde im Volkspark heiß diskutiert.

HSV-Talent Stange soll mit Elversberg ins Trainingslager fliegen

Dennoch spricht alles dafür, dass der 18-Jährige am kommenden Samstag mit im Flieger sitzen wird, wenn sich der Aufstiegsaspirant auf den Weg ins Trainingslager im spanischen Málaga machen wird. Alles andere käme mittlerweile sehr überraschend, denn nach MOPO-Informationen soll Stange bislang keinerlei Hinweise darauf erhalten haben, dass ein Abbruch der Leihe geplant sei. Der Angreifer geht entsprechend davon aus, im Laufe der Woche ins Saarland zurückzukehren – so, wie es ursprünglich geplant war. Auch die SVE-Bosse erhielten bislang keine Rückhol-Ansage des HSV.

Eine Entscheidung, die nicht unwesentlich mit dem zu tun haben dürfte, was sich in den vergangenen Tagen in Elversberg abspielte. Am Montag wurde der Deal um Top-Stürmer Younes Ebnoutalib (22/zwölf Saisontore) zu Eintracht Frankfurt perfekt gemacht, die SVE erhält eine Ablöse von acht Millionen Euro (plus zwei Millionen möglicher Boni). Damit steigen die Chancen auf regelmäßige und vor allem längere Einsätze für Stange enorm. Der Stürmer hofft, nun endlich im Angriff gesetzt zu sein und auch häufiger im Zentrum zum Einsatz zu kommen – so, wie es ihm im Sommer zugesagt worden sein soll. Ebnoutalib verbaute ihm diesen Weg, weil er überraschend häufig traf und zum Shooting-Star der Liga avancierte.

Nun wäre der Weg für Stange frei. Bislang gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass das Talent in der Rückrunde für einen anderen Verein auflaufen soll. Alles spricht dafür, dass das Unternehmen Elversberg für ihn bis zum Sommer weitergehen soll – und er dann gestählt einen neuen Anlauf beim HSV nehmen wird. Genau das hatte sich SVE-Sportdirektor Nils-Ole Book schon zuletzt gewünscht und in der MOPO erklärt: „Aus unserer Sicht besteht überhaupt kein Interesse daran, die Leihe vorzeitig zu beenden.“ Und: „Ich würde mir etwas Geduld wünschen.“ Genau so scheint es nun zu kommen.