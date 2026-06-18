Im vergangenen Sommer wurde Yussuf Poulsen zum HSV-Kapitän gemacht. In der Startelf stand er jedoch nur bei einem Spiel. Für die Zukunft brauchen die Hamburger eine andere Lösung.

Yussuf Poulsen sollte vergangene Saison der HSV-Kapitän sein. Viel häufiger übernahmen allerdings Nicolás Capaldo und Miro Muheim den Job. Witters

Die Frage steht bei Merlin Polzin wohl noch nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Im Laufe der Saisonvorbereitung wird sie aber auf jeden Fall zum Thema: Wer soll die Mannschaft in der kommenden Saison als Kapitän auf den Platz führen? Zuletzt hatte eigentlich Yussuf Poulsen diesen Job. Ausüben konnte er ihn allerdings kaum. Für die Zukunft braucht der HSV wieder eine bessere Lösung.

Im vergangenen Sommer musste Sebastian Schonlau nach vier Jahren die Kapitänsbinde im Volkspark abgeben. Leipzig-Zugang Poulsen wurde für einige durchaus überraschend direkt zum neuen Anführer bestimmt.

„Der Kapitän füllt auf dem Platz eine wichtige Rolle aus, ist der erste Ansprechpartner für den Schiedsrichter und darf für uns als Team gewisse Dinge einfordern. Wir haben im Trainerteam besprochen, wer diese Rolle in Zukunft übernehmen kann. Dabei ist unsere Wahl auf Yussuf gefallen, weil er über ein großes Verantwortungsbewusstsein und sehr viel Erfahrung verfügt“, erklärte Polzin damals.

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Poulsen hat dem HSV vor allem abseits des Platzes geholfen

Geholfen hat Poulsen dem HSV mit seiner Erfahrung in der zurückliegenden Spielzeit sicherlich – allerdings in erster Linie abseits des Platzes. Weil der 32-jährige Däne immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, führte er die Mannschaft nur in einem Pflichtspiel von Beginn an auf den Rasen. Ansonsten übernahmen seine Stellvertreter den Job. So war das eigentlich nicht geplant.

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In den insgesamt 37 Pflichtspielen der Hamburger standen fünf verschiedene Kapitäne in der Startelf. Nicolás Capaldo übernahm die Aufgabe in 22 Partien, Miro Muheim in zehn Spielen, Jonas Meffert und Nicolai Remberg durften jeweils zweimal ran. Poulsen gehörte nur beim 1:1 gegen Dortmund zur Anfangsformation.

Wie belastbar ist Poulsen nach 15 Profi-Jahren noch?

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Ob der 87-fache Nationalspieler in der kommenden Saison auf dem Platz wieder stärker in den Vordergrund rücken kann, ist offen. Zweifel sind angebracht. Der Stürmer ist bereits seit 15 Jahren Profi. Diese Zeit hat an seinem Körper Spuren hinterlassen. Schon in seiner letzten Saison für Leipzig stand er nur in zwei Ligaspielen in der Startelf und war ansonsten vor allem als Joker gefragt.

Um für seine Mannschaft wichtig zu sein, braucht Poulsen keine Binde am Arm. Auf dem Platz sollte der HSV allerdings auf einen verlässlichen Anführer setzen. Capaldo hat gezeigt, dass er diese Aufgabe ausfüllen kann. Weitere Kandidaten gibt es genug. Dazu gehören unter anderem Remberg, Muheim und Torhüter Daniel Heuer Fernandes. Die Entscheidung wird im August fallen, wenn der Großteil des Kaders für die neue Spielzeit feststeht.