Brasilien, Deutschland, Kroatien: Bei der WM gibt es eine komplette HSV-Elf

Keine drei Wochen dauert es mehr, dann beginnt in Kanada, Mexiko und den USA die größte Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Insgesamt 48 Mannschaften kämpfen ab dem 11. Juni an 39 Tagen in 104 Spielen um den Titel. Zu sehen gibt es dabei auch viel HSV-Gegenwart und HSV-Vergangenheit. Die MOPO hat eine komplette WM-Elf mit aktuellen und ehemaligen HSV-Spielern zusammengestellt.

Die meisten WM-Kader stehen mittlerweile fest. Die Verkündung der einzelnen Aufgebote dürfte auch bei dem einen oder anderen HSV-Fan die Vorfreude auf das Turnier gesteigert haben. Denn in dieser WM steckt sehr viel HSV-Bezug. Selbst im Kader des fünffachen Weltmeisters Brasilien ist ein Profi zu finden, der einst im Volkspark kickte.

Tangvik hofft auf sein Debüt für Norwegen

Im Tor der HSV-WM-Elf steht Sander Tangvik. Der aktuelle Ersatzkeeper der Hamburger reist mit Norwegen und Superstar Erling Haaland zur Weltmeisterschaft. Für den 23-Jährigen, der bislang noch kein Spiel für die A-Nationalmannschaft absolviert hat, dürfte bei dem Turnier zunächst nur die Reservistenrolle bleiben. Deutlich besser sehen die Einsatzchancen der anderen aktuellen und ehemaligen HSV-Feldspieler aus, die bei der WM dabei sein werden.

Für Hadzikadunic geht es auch um die eigene Zukunft

Für die Innenverteidigung stehen Jonathan Tah, Luka Vuskovic und Dennis Hadzikadunic bereit. Der gebürtige Hamburger Tah, der von 2009 bis 2015 für den HSV spielte, gehört zum deutschen Aufgebot und hat beste Chancen auf einen Startelf-Platz. Vuskovic will mit Kroatien gleich den WM-Titel holen. Bemerkenswert ist auch die Nominierung von Hadzikadunic. Der Bosnier, der in der Saison 2023/24 auf Leihbasis für den HSV spielte, kickte zuletzt für den italienischen Zweitligisten Sampdoria Genua und hat für die kommende Spielzeit noch keinen neuen Verein.

Der ehemalige HSV-Profi Douglas Santos kam bislang bei fünf Spielen für Brasilien zum Einsatz. Jetzt ist er erstmals bei einer WM dabei. IMAGO / Fotoarena Der ehemalige HSV-Profi Douglas Santos kam bislang bei fünf Spielen für Brasilien zum Einsatz. Jetzt ist er erstmals bei einer WM dabei.

Miro Muheim und Douglas Santos gehören als Außenverteidiger oder Schienenspieler in die HSV-WM-Elf. Beide sind erstmals bei einem großen Turnier dabei. Muheim will mit der Schweiz zumindest die Gruppenphase überstehen. Douglas Santos, der 2018 mit dem HSV aus der Bundesliga abstieg und ein Jahr später zu Zenit St. Petersburg wechselte, feierte 2025 nach knapp zehn Jahren Pause sein Comeback in der „Seleção“. Nun ist er als 32-Jähriger erstmals für Brasilien bei einer WM dabei.

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Bleibt noch der Blick ins Mittelfeld und in den Angriff. Im defensiven Zentrum ist der Belgier Amadou Onana gesetzt, der in der Saison 2020/21 für den HSV spielte und gerade mit Aston Villa die Europa League gewonnen hat. Die Plätze in der Offensive gehen an Michael Gregoritsch (Österreich), die beiden Südkoreaner Heung Min Son und Hee Chan Hwang sowie den gebürtigen Hamburger und ehemaligen HSV-Jugendspieler Ermedin Demirovic (Bosnien-Herzegowina). Als Ersatz steht Hakan Çalhanoğlu bereit, der es bislang allerdings nur in das vorläufige Aufgebot der Türkei geschafft hat.

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Mindestens elf ehemalige oder aktuelle HSV-Spieler sind bei der WM dabei. Und es können noch mehr werden. Nicolás Capaldo gilt weiterhin als Kandidat für den Argentinien-Kader. Der amtierende Weltmeister gibt sein Aufgebot erst am 30. Juni bekannt. Noch einen Tag später folgt der WM-Kader Ghanas. Dort gehören mit Ransford Königsdörffer, Patric Pfeiffer und Derrick Köhn gleich drei Ex-Hamburger zu den Kandidaten.