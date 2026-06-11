Bosse führten schon Gespräche: HSV an zwei Spielern aus der Bundesliga dran!

Der HSV sucht dringend Verstärkung für die rechte Abwehrseite. Die Suche läuft auf Hochtouren: Auch zu zwei Bundesligaspielern hat der Verein bereits Kontakt aufgenommen.

Neben dem Angriff, für den zumindest zwei Zugänge präsentiert werden sollen, ist die rechte Abwehrseite die Großbaustelle dieses HSV-Sommers. Durch die Abgänge von William Mikelbrencis (Vertrag wurde nicht verlängert) und Giorgi Gocholeishvili (nach Leihe zurück nach Donezk) herrscht großer Bedarf. Zum engeren Kandidatenkreis zählen auch zwei Spieler aus der Bundesliga, zu denen der HSV bereits Kontakt aufgenommen hat.

Nachdem der SC Paderborn vor zweieinhalb Wochen in der Relegation den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machte, ging Laurin Curda im Jubel der Fans unter. Der 24-Jährige erzielte in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg (1:1/2:1 n.V.) den entscheidenden Treffer und avancierte damit zu einem der größten Helden der Vereinsgeschichte. Auflaufen wird er für den SCP allerdings wohl eher nicht mehr.

Paderborns Curda ist einer der HSV-Kandidaten

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Mehrere Vereine haben bei Curda ihr Interesse für einen Wechsel im Sommer hinterlegt. Dazu zählt auch der HSV. Ob der Weg des gebürtigen Ludwigsburgers allerdings wirklich nach Hamburg führen wird, ist völlig offen. Nach MOPO-Informationen haben sich Hamburgs Bosse allerdings ausführlich nach den Modalitäten eines möglichen Wechsels erkundigt. Konkrete Verhandlungen mit dem Spieler, der einen Marktwert von etwa drei Millionen Euro hat, gab es hingegen noch nicht.

Aufstiegsheld mit Paderborn: Laurin Curda (r.) erzielte gegen Wolfsburg (hier Adam Daghim) den entscheidenden Treffer. IMAGO/steinsiek.ch

Gut für den HSV: Aus Curdas Umfeld ist zu vernehmen, dass er sich einen Wechsel zum HSV gut vorstellen könnte und diese Option als nächsten Schritt in seiner Karriere ansehen würde. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der torgefährliche Rechtsverteidiger (traf in der vergangenen Saison in 32 Zweitligaspielen sieben Mal) mit anderen Vereinen in bereits deutlich fortgeschritteneren Gesprächen steht. Zu diesen Vereinen zählt auch der 1.FC Köln.

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Auch Frankfurts Baum steht auf der Liste des HSV

Offen, ob der HSV noch versuchen wird, bei Curda Vollgas zu geben. Zumal es derzeit knapp ein halbes Dutzend Kandidaten gibt, die aus Sicht der HSV-Bosse für den Posten auf der rechten Schiene in Frage kommen können. Zu ihnen zählt mit Elias Baum (Eintracht Frankfurt) ein weiterer Akteur aus der Bundesliga. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst von dem Interesse der Hamburger an dem 20-Jährigen.

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Auch mit Baums Beratern wurden bereits erste Gespräche geführt. Der U21-Nationalspieler konnte sich, nachdem er im Sommer 2025 aus Elversberg zur Eintracht wechselte, nicht wie gewünscht behaupten und kam auf lediglich fünf Bundesligaeinsätze. Ein Schnäppchen aber dürfte er nicht sein: Sein Marktwert wird auf etwa vier Millionen Euro taxiert.





Baum, Curda und noch einige weitere Kandidaten. HSV-Sportdirektor Claus Costa, der auch einen Last-Minute-Trip zur WM nicht ausschließt, ist dabei, Lösungen zu finden. Und das an verschiedenen Fronten. Neben zwei Angreifern braucht der HSV auch noch einen Ersatz für Abwehrchef Luka Vuskovic, der nach seiner Leihe nach Tottenham zurückkehrt.