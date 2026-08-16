Läuft alles glatt, soll Sebastiaan Bornauw am Montag seinen Leihvertrag beim HSV unterschreiben. In Frankreich gibt es derweil Gerüchte um einen weiteren Spieler, der unbedingt nach Hamburg wechseln möchte.

Am Montag will der HSV endlich seinen so lange gesuchten neuen Abwehrchef präsentieren. Nachdem Sebastiaan Bornauw am Sonntag in Hamburg erwartet wurde, sollen zum Wochenstart sämtliche offene Fragen ausgeräumt werden. Damit nicht genug: Französischen Medienberichten zufolge soll sich noch ein weiterer Profi auf einen Wechsel zum HSV festgelegt haben.

Noch ist nichts in trockenen Tüchern, auf Formulierungen dieser Art wird im Volkspark großer Wert gelegt. Die HSV-Bosse sind gebrannte Kinder und erfuhren in der Vergangenheit bereits mehrfach, dass ohne einen absolvierten Medizincheck kein grünes Licht gegeben werden kann.

So scheiterte vor einem Jahr der geplante Sechs-Millionen-Euro-Wechsel von Ransford Königsdörffer nach Nizza und im vergangenen Winter die Leihe von Ex-BVB-Talent Almugera Kabar (wechselte gerade nach Nijmegen) in den Volkspark. Bei Bornauw aber weist vor dem am Montag stattfindenden Check nichts auf Komplikationen hin. Der Belgier war seit einem Jahr nicht mehr verletzt.

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Der HSV soll eine Kaufoption auf Bornauw erhalten

Neben dem Medizin-TÜV im „Athleticum im Volkspark“ sollen am Montag auch alle anderen noch offenen Fragen geklärt werden. Die Rahmendaten aber stehen. So soll der HSV von Leeds United eine Kaufoption auf Bornauw erhalten, die bei 4,6 Millionen Euro liegen soll. „Bild“ berichtete zuerst davon. Für den HSV ein guter Deal. Der Marktwert des 27-Jährigen liegt aktuell bei etwa acht Millionen Euro. Schlägt Bornauw im Volkspark ein, würde er damit fast schon zum Schnäppchen werden.

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Läuft alles glatt, soll der Neue am Mittwoch erstmals mit seinen neuen Kollegen trainieren. Früher ist es auch nicht möglich, denn nachdem der HSV-Tross am Sonntagnachmittag von seinem Testspiel aus Toulouse zurückkehrte, haben die Profis am Montag und Dienstag frei. Schön für die Fans: Die Einheit am Mittwoch soll dann voraussichtlich frei zugänglich sein. So könnte der Bundesliga-erfahrene Bornauw (140 Einsätze für Köln und Wolfsburg) gleich in den Geschmack erster Ovationen kommen.

Erhält Bornauw beim HSV wieder seine Lieblings-Rückennummer?

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Auch seine Rückennummer dürfte bereits feststehen. Nachdem Bornauw in Leeds notgedrungen auf die Nummer 23 ausweichen musste, dürfte er beim HSV wieder seine Wunschnummer drei erhalten. Die trug er bereits vier Jahre lang (2021 bis 2025) in Wolfsburg und auch unmittelbar bevor er Profi wurde beim belgischen Traditionsklub RSC Anderlecht.

Sebastiaan Bornauw wechselte vor einem Jahr aus Wolfsburg zu Leeds United. IMAGO/Icon Sportswire

Im Volkspark rechnet niemand ernsthaft damit, dass der Bornauw-Transfer noch scheitern dürfte. Gerüchte gibt es allerdings auch um einen weiteren möglichen HSV-Kandidaten. Bereits vor wenigen Tagen berichtete der italienische Transfer-Experte Nicolò Schira von der Absicht der Hamburger, Linksverteidiger Jacques Ekomié vom französischen Erstligisten Angers loszueisen. Ins gleiche Horn blies nun das französische Portal „Footmercato“.

Der Gabuner Jacques Ekomié (Angers) ist ein Kandidat für den HSV. IMAGO/BUZZI

Demnach wolle der gabunische Nationalspieler, der am kommenden Mittwoch 23 Jahre alt wird, unbedingt nach Hamburg wechseln und habe deshalb das Angebot einer Verlängerung seines auslaufenden Vertrages in Angers ausgeschlagen. Zur Not, so heißt es, wolle er seinen Kontrakt auslaufen lassen und nach der anstehenden Saison ablösefrei zum HSV wechseln. Eine Einigung, die er bereits am 1. Januar vollziehen könnte. Für einen Transfer in diesem Sommer würden die Angers-Bosse indes sechs Millionen Euro fordern.

Bevor Ekomié kommen könnte, müsste Muheim den HSV verlassen

Was ist dran an der Nummer? Tatsächlich ist Ekomié einer der Kandidaten, die die HSV-Bosse auf dem Zettel haben. Eine Verpflichtung käme aktuell aber nur infrage, wenn Miro Muheim den Verein in diesem Sommer verlassen würde. Der HSV würde seinen Schweizer Nationalspieler durchaus ziehen lassen, allerdings liegen Muheim weiterhin keine aus seiner Sicht reizvollen Offerten vor.

Spannend, wie die Nummer sich entwickelt. Kommt keine Bewegung in die Angelegenheit, könnte es in der Theorie tatsächlich auf einen langfristig geplanten Deal hinauslaufen – denn im kommenden Sommer sind sowohl Muheim wie auch Ekomié vertragslos und damit ablösefrei.