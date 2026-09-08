Böser Fehlstart droht: Worauf die HSV-Bosse jetzt setzen

Gute Transfers schießen keine Tore – das mag wie eine Floskel klingen, aber wenn der Sonntagnachmittag im Volkspark eines zeigte, dann das. Der HSV ging fünf Tage nach dem Deadline Day inklusive Wechsel-Hattrick gegen Mainz 05 unter, obwohl die drei späten Verstärkungen David Møller Wolfe, Zakaria El Ouahdi und Fábio Vieira direkt zum Einsatz kamen. Das 0:5 schmerzte alle Beteiligten. Am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in Leipzig soll eine Reaktion her, andernfalls droht ein böser Fehlstart in die neue Bundesliga-Saison.

Claus Costa und Merlin Polzin setzten sich am Montagvormittag rund zehn Minuten lang zusammen. Der Sportdirektor und der Cheftrainer saßen auf einer Treppenstufe in Sichtweite des Stadions und hatten am Rande des Spielersatztrainings einiges zu besprechen. Vorher hatte es in den Katakomben bereits die Spielanalyse zum Debakel gegeben. Polzin war es wichtig, nicht nur die fünf Gegentore zu zeigen, sondern jeweils ein Learning zu formulieren.

Klare Analyse beim HSV nach 0:5-Debakel

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Mannschaft und Coaches verließen die Sitzung mit klaren Botschaften, damit sich so etwas wie am Sonntag nicht wiederholt. „Das wird so nicht noch mal passieren“, hatte Nicolai Remberg bereits nach dem Abpfiff versprochen. Der Kapitän stellte sich auf eine unangenehme Analyse ein – und zu der kam es dann auch. Der Bauchklatscher am zweiten Spieltag kam unerwartet und tat weh. Die Verantwortlichen im Volkspark haben trotz der erfolgreichen Transferphase aber auch nicht mit einem Selbstläufer gerechnet.

Durch die Bank unterirdisch: Der HSV zeigte gegen den 1. FSV Mainz 05 eine erschütternd schwache Leistung. Witters

Während Costa in Fankreisen für die vielen Deals gefeiert wurde, war dem Manager bewusst, dass die neuformierte Mannschaft ihre Stärke erst einmal nachweisen muss. Riesige Euphorie herrschte auf der Chefetage nach der Präsentation von Vieira und Co. nicht automatisch. Und gegen Mainz erfuhren dann auch die HSV-Anhänger die bittere Realität. Kein Profi, egal ob etablierte Stammkraft oder frischer Neuzugang, sammelte Argumente. Es war eine kollektive Nicht-Leistung, die Fragen aufwarf.

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Faktor Zeit? HSV-Chefs vertrauen auf die Trainer

Dass die frisch verpflichteten Akteure zum ersten Mal in dieser Form zusammenspielten, war ein Faktor, aber nicht der einzige und intern auch keine Ausrede. Zumal sich selbst Spieler wie Remberg überraschende Fehler erlaubten. In der Offensive entstand fast keine Torgefahr, nicht einmal nach Vieiras Einwechslung. Zur Wahrheit gehört, dass sich die Gäste aus Rheinhessen wie eine Mannschaft präsentierten, in der jedes Rad in das nächste greift. In puncto Eingespieltheit gab es große Differenzen auf dem Rasen. Polzins Job ist es nun, dafür zu sorgen, dass alle die Abläufe verinnerlichen, dass die Neuen sich an die Spielidee gewöhnen, dass eine neue Einheit entsteht. Der Faktor Zeit macht dem HSV Hoffnung, aber nicht nur das.

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Die Bosse vertrauen nach dem Nackenschlag auf die Analysequalitäten der Coaches. Sie setzen auf die Erfahrung von Polzin, Loic Favé und Richard Krohn im Umgang mit schwierigen Situationen. Schon in der Vorsaison hatte der HSV einen unglücklichen Saisonstart erwischt. Aber das Trainerteam zog die richtigen Schlüsse, setzte auf Inhalte statt Aktionismus und fand die passenden Mittel für bessere Resultate.

Die HSV-Chefs glauben an den neuen Kader

Alles schlecht ist trotz 0:7 Toren nach zwei Partien nicht – nicht zu diesem frühen Zeitpunkt der Spielzeit. Aber die neuerliche Pleite hat die Sinne geschärft und verdeutlicht, dass die Verantwortlichen nicht ohne Grund seit Wochen davon sprechen, dass eine realistische Herangehensweise an die zweite Bundesligasaison angebracht ist.

„0:5, das ist ein Nackenschlag, aber kein Beinbruch – egal, was jetzt auf uns einprasselt“, betonte Remberg. „Da gehen wir durch, da sind wir letzte Saison durchgegangen und deswegen muss ich irgendwo das Positive sehen. Ich kann jetzt hier nicht alles schlechtreden.“ Das Vertrauen der Chefs in den prominent verstärkten Kader ist unverändert groß. Das schwierige Auftaktprogramm meint es nicht gut mit dem HSV. Aber dass selbst gegen Leipzig eine Überraschung möglich ist, bewies am Samstag ausgerechnet Werder Bremen.