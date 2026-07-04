Dieser Transfer kommt überraschend und ist ein weiterer Beweis dafür, wie schnell sich im Fußball-Business die Dinge manchmal entwickeln können. Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau verlässt nach nur knapp einem Jahr den MLS-Klub Vancouver Whitecaps schon wieder und wechselt zu seinem ehemaligen HSV-Trainer Tim Walter nach Kiel.

Nur zwei Wochen ist es her, da hatte Schonlau in einem großen MOPO-Interview noch gesagt, dass es für ihn in Vancouver jetzt „richtig losgehen“ soll. Nach einem schwierigen Start in Kanada mit viel Verletzungspech und lediglich einem Pflichtspieleinsatz für die Whitecaps war der Verteidiger heiß auf eine bessere Zukunft: „Ich habe große Lust, jetzt so richtig in diese Liga einzutauchen, die sehr viel Spaß bringen kann.“ Nun geht es vorzeitig zurück nach Deutschland. Auch das hatte Schonlau für die Zukunft nicht ausgeschlossen. Dass dieser Schritt schon in diesem Sommer erfolgen würde, war allerdings eigentlich nicht geplant.

Walter machte Schonlau beim HSV direkt zum Kapitän

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Vor allem Walter hat den 31-jährigen Verteidiger nun umgestimmt und überzeugt. Von Juli 2021 bis Februar 2024 arbeiteten beide im Volkspark zusammen. Walter hatte Schonlau damals direkt zum Kapitän ernannt. Es entwickelte sich eine sehr enge Verbindung. Insgesamt 78 Spiele absolvierten beide gemeinsam für den HSV und erlebten dabei viele emotionale Momente.

Schonlau ist nach Kiel-Wechsel „wahnsinnig glücklich“

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„Bascho war in Hamburg mein Kapitän und einer meiner wichtigsten Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft“, sagt Walter. „Wir gewinnen mit ihm eine absolute Führungspersönlichkeit und einen sehr erfahrenen Innenverteidiger, der unsere Spielphilosophie verinnerlicht hat und der sich zu einhundert Prozent mit seiner neuen Aufgabe hier in Kiel identifiziert.“ Schonlau selbst sagt zu dem Wechsel: „Ich bin wahnsinnig glücklich, jetzt hier in Kiel zu sein. Ich habe die Entwicklung des Klubs aufmerksam verfolgt und großen Respekt davor, was hier in Kiel in den vergangenen Jahren entstanden ist. Als die Anfrage kam, musste ich keine Sekunde überlegen.“ Neben Walter trifft Schonlau mit Jonas Meffert in Kiel auf einen weiteren alten Bekannten aus seiner HSV-Zeit.

Schonlau nutzte Vertragsklausel für Blitz-Abgang

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Wie kam es zu dem Blitz-Abgang aus Vancouver? Wie der MLS-Klub mitteilte, wurde eine Klausel genutzt, um den Vertrag in diesem Sommer vorzeitig aufzulösen. Böse Worte gab es zum Abschied nicht. „Auch wenn es letztlich nicht so gelaufen ist, wie wir es uns alle erhofft hatten, war Sebastian ein durch und durch professioneller Spieler“, erklärte Whitecaps-Sportdirektor Axel Schuster. „Sein Charakter und sein Einsatz waren jeden Tag sichtbar. Wir sind Sebastian dankbar für sein Engagement während seiner Zeit bei uns.“

Immerhin knapp 630.000 Euro hat Schonlau in dem einen Jahr in Vancouver verdient. So viel wird er in Kiel nicht bekommen. Dafür soll es sportlich für ihn wieder bergauf gehen. Zusammen mit Walter und Meffert spielt dabei auch die HSV-Vergangenheit eine große Rolle. Kiel startet Anfang August mit einem Gastspiel in Darmstadt in die neue Zweitliga-Saison. Richtig heiß wird es für das ehemalige HSV-Trio direkt am zweiten Spieltag: Dann kommt Bundesliga-Absteiger St. Pauli nach Kiel.