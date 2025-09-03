Blitz-Test! HSV lädt sich Hannover 96 ein – aber ein Profi macht Sorgen

40 Minuten dauerte das Training der HSV-Profis am Mittwoch an, als Daniel Elfadli mit grimmiger Miene vom Feld stapfte. Für den Defensivmann endete die Einheit deutlich früher als für seine Kollegen, zurück blieben rätselnde Fans: Was genau war der Grund für Elfadlis abrupten Abgang? Und wie schwer hat es ihn erwischt? Der für Donnerstag kurzfristig angesetzte Test gegen Hannover 96 dürfte für ihn aller Voraussicht nach ins Wasser fallen.

Tatsächlich soll der 27-Jährige bereits tags zuvor nach der Einheit über Probleme am Brustbein geklagt haben. Schmerzen, die auch am Mittwoch wieder auftraten und Elfadli dazu bewegten, das Training frühzeitig abzubrechen. Was er davon hielt, konnte man deutlich erkennen. Autogrammsammler oder Selfie-Jäger versuchten vergeblich, den genervten Profi aufzuhalten.

HSV-Profi Elfadli muss um seinen Stammplatz fürchten

Keine leichte Zeit für Elfadli, der in den ersten Saisonwochen als Abwehrchef des HSV fungierte. Nach der Verpflichtung von Luka Vuskovic (kam auf Leihbasis von Tottenham) muss er um seinen Stammplatz in der Dreier-Abwehrkette zittern. Ursprünglich wäre er auch für das defensive Mittelfeld in Frage gekommen. Dort aber besteht mit den Zugängen Albert Sambi Lokonga, Nicolás Capaldo und Nicolai Remberg ohnehin ein Überangebot. Eines, unter dem mit Jonas Meffert ein weiterer Aufstiegsheld zu leiden hat.

Vieles spricht dafür, dass Elfadli am Donnerstag (13 Uhr, Liveticker auf mopo.de), wenn der HSV unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Zweitliga-Spitzenreiter Hannover 96 testet, nicht dabei sein wird. Anschließend wartet ein langes Wochenende auf die Profis, ehe sie am Montag mit der Vorbereitung auf die Partie beim FC Bayern (13. September) beginnen.

Daniel Elfadli musste das Training am Mittwoch vorzeitig abbrechen. MOPO/Simon Braasch Daniel Elfadli musste das Training am Mittwoch vorzeitig abbrechen.

Nicht dabei sein dürften am Donnerstag auch der zuletzt angeschlagene Jordan Torunarigha, der am Mittwoch separat auf dem Platz trainierte, sowie Jean-Luc Dompé. Der Franzose war lediglich im Kraftraum aktiv. Erstmals für den HSV am Ball sein werden die Zugänge Fábio Vieira und Sambi Lokonga.