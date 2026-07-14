Yussuf Poulsen ist stark in die Vorbereitung gestartet. Ob er HSV-Kapitän bleibt, ist jedoch offen. Am Montag äußerte sich Merlin Polzin zu dieser Thematik.

Als Yussuf Poulsen im vergangenen Sommer von Leipzig nach Hamburg wechselte, wurde er beim HSV direkt zum neuen Kapitän ernannt. Führen konnte der Däne die Mannschaft allerdings oft nur abseits des Platzes. Immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück. Am Ende reichte es lediglich zu einem Startelf- und 14 Joker-Einsätzen. Ob er auch in der kommenden Saison Kapitän des HSV sein wird, lässt Trainer Merlin Polzin zunächst offen.

Seit gut einer Woche befinden sich die Hamburger in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Spielzeit. Poulsen gehört dabei bislang zu den positiven Erscheinungen. Der dänische Nationalspieler (87 Einsätze) machte alle Einheiten mehr oder weniger komplett mit. Von körperlichen Problemen war nichts zu sehen. Das sorgt nicht nur beim Stürmer selbst, sondern auch bei Polzin für Freude.

Polzin sieht Poulsen beim HSV „voller Energie“

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„Er ist voll dabei, hat bisher alles mittrainieren können und ist sehr positiv. Er ist voller Energie und hat große Lust auf eine Saison mit mehr Startelf-Einsätzen, als er sie in der vergangenen Saison hatte“, sagt der HSV-Coach, der mit Blick auf die Zukunft aber nun erst mal schauen will, wie alles passt.

Die nächsten Wochen, in denen die Belastung gesteigert wird und auch die ersten Testspiele des Sommers anstehen, werden für Poulsen entscheidend. Gleiches gilt für die Frage, ob er nach nur einer Saison beim HSV die Kapitänsbinde schon wieder abgeben muss. Diese Entscheidung will Polzin am liebsten zeitnah, aber auch nicht vorschnell treffen.

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Zu lange will Polzin die Kapitänsfrage nicht offen lassen

„Noch haben wir da gar nicht drüber gesprochen“, sagt der 35-Jährige, der mit dem Thema einerseits gerne noch warten würde, bis die Mannschaft für die neue Saison zumindest weitestgehend komplett ist. Zu viel Zeit will er sich auf der anderen Seite aber auch nicht lassen. Der HSV-Coach: „Natürlich ist es wichtig, dass das zeitig passiert, um die Führungsrollen vorzugeben an die Jungs, die viel Verantwortung übernehmen.“

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Für den Moment ist damit unabhängig von Poulsens gutem Start in die Saisonvorbereitung noch alles offen. Kandidaten für den Kapitänsposten gibt es beim HSV grundsätzlich mehr als genug. Dazu gehören neben Poulsen auch Nicolás Capaldo, Nicolai Remberg, Miro Muheim oder Daniel Heuer Fernandes. Klar ist: Eine Führungsrolle wird Poulsen am Ende ohnehin behalten – selbst wenn er die Binde nach nur einem Jahr schon wieder abgeben sollte.