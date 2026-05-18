mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Albert Grønbæk bejubelt seinen Treffer zum 1:1 in Frankfurt.

Beim HSV fand Albert Grønbæk zu alter Spielfreude zurück. Noch aber ist nicht klar, ob der Däne auch in Hamburg bleiben wird. Foto: IMAGO/Eibner

paidTransfer-Poker: Bleibt Grønbæk beim HSV? Eine erste Entscheidung ist gefallen

kommentar icon
arrow down

Am Montag bedankte sich der HSV bei seinen sechs Leihspielern, die in dieser Serie im Volkspark aufliefen und wünschte ihnen alles Gute. Das letzte Wort ist aber noch längst nicht bei allen gesprochen. Neben Fábio Vieira (steht bei Arsenal unter Vertrag) würde der HSV auch Albert Grønbæk gern fest verpflichten. Der Poker um den Dänen ist in vollem Gange – eine erste Entscheidung ist nun gefallen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test