Am Montag bedankte sich der HSV bei seinen sechs Leihspielern, die in dieser Serie im Volkspark aufliefen und wünschte ihnen alles Gute. Das letzte Wort ist aber noch längst nicht bei allen gesprochen. Neben Fábio Vieira (steht bei Arsenal unter Vertrag) würde der HSV auch Albert Grønbæk gern fest verpflichten. Der Poker um den Dänen ist in vollem Gange – eine erste Entscheidung ist nun gefallen.





