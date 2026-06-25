Bleibt er oder geht er? Elfadli hat HSV-Entscheidung getroffen

Nachdem er in der Vorsaison vor allem Reservist war, steht ein möglicher Wechsel von Daniel Elfadli in diesem Sommer im Raum. Nun hat der HSV-Verteidiger eine Grundsatz-Entscheidung getroffen.

Während der HSV nach den Verpflichtungen von Kofi Amoako (aus Dresden) und Albert Grønbæk (kommt nach Leihe nun fix aus Rennes) weiter auf den dritten Neuen warten muss, herrscht auf der Abgabenseite reichlich Bewegung. Nachdem Robert Glatzel am Dienstag unter Tränen seinen Wechsel nach Wolfsburg öffentlich machte, dürfte in Kürze Noah Katterbach folgen. Der beim HSV chancenlose Linksverteidiger will bei Zweitligist Braunschweig einen Neuanfang starten. Zudem liegt dem HSV ein Millionen-Angebot für Immanuel Pherai vor. Und auch Daniel Elfadli galt zuletzt als Kandidat für einen Wechsel im Sommer. Nun hat der Defensivmann eine Grundsatz-Entscheidung getroffen.

Ganz allmählich neigt sich der Sommerurlaub für die HSV-Profis dem Ende entgegen. Am 6. und 7. Juli beginnt die Mannschaft mit ihren Leistungstests für die anstehende Vorbereitung, einen Tag später geht es ins erste Trainingslager des Sommers nach Helsingør (8. bis 11.7.). Auch Elfadli wird dann dabei sein. Aber wie lange noch?

Elfadli war beim HSV zuletzt nur noch Reservist

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In der vergangenen Saison büßte der 29-Jährige seinen Status als Führungsspieler ein und kam in erster Linie von der Bank. In 15 seiner 21 Saisonpartien wurde Elfadli eingewechselt, in den letzten fünf Spielen vor der Sommerpause durfte er nur insgesamt elf Minuten lang ran – zu wenig, um seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Abwanderungsgedanken waren die Folge. Mittlerweile hat der Deutsch-Libyer eine zumindest vorübergehende Entscheidung hinsichtlich seiner Zukunft getroffen.

Nach MOPO-Informationen hat sich Elfadli dazu entschieden, eine neue Chance beim HSV zu suchen und die Vorbereitung dazu zu nutzen, sich aufzudrängen. Zumindest ein schneller Wechsel ist damit vom Tisch.

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Was plant HSV-Trainer Polzin mit Elfadli?

Ob sich das Thema damit allerdings grundsätzlich erledigt hat, wird sich erst noch zeigen. Sollte sich im Sommer herauskristallisieren, dass Elfadli auch in der kommenden Spielzeit einen schweren Stand haben dürfte, könnte schnell Bewegung in die Nummer kommen. Entscheidend werden diesbezüglich vor allem die Signale sein, die Merlin Polzin aussendet. Was hat der Trainer mit Elfadli vor? Wo sieht er ihn im Vergleich zu den anderen Abwehrspielern? Fragen, die sich erst im Laufe des Sommers werden beantworten lassen. Insbesondere, wenn der HSV weiß, wie er sich in der Abwehrmitte verstärkt. Dort herrscht durch den Abgang von Leihspieler Luka Vuskovic (zurück zu Tottenham) großer Bedarf.

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Elfadli kam vor zwei Jahren aus Magdeburg zum HSV

Elfadli wird die Situation genau beobachten, Vollgas geben und in seinem dritten HSV-Jahr um seine Chance kämpfen. Im Sommer 2024 war er aus Magdeburg in den Volkspark gewechselt und wurde schnell zu einem der Garanten für die Rückkehr in die Bundesliga, ehe es dort für ihn nicht mehr ganz so rund lief.





Offen bleibt auch die Situation rund um Jean-Luc Dompé. Die Berater des Flügelstürmers sind zwar auf Vereinssuche, ein konkretes Angebot hat die HSV-Bosse allerdings noch nicht erreicht. Auch Fabio Baldé würde den Verein gern verlassen. Für beide Profis wäre eine Ablöse fällig.