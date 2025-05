Als Davie Selke im vergangenen Sommer in den Volkspark wechselte, rechnete er mit vielem – ganz sicher aber nicht damit, dass dieses Kapitel seiner langen Karriere für alle Beteiligten zu einem Märchen werden würde. Der HSV-Stoff, aus dem Bundesliga-Träume entstanden, er ist untrennbar mit dem Namen Selke verbunden. Doch so schön diese Geschichte auch sein mag: Nach wie vor ist es offen, ob der Torjäger auch wirklich mit dem HSV in die Bundesliga marschiert oder den Verein im Sommer verlässt. In der anstehenden Woche könnten alle Beteiligten schlauer sein.