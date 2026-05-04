Bleibt er doch? Ein Star macht dem HSV Hoffnung – ein Profi könnte Millionen bringen
Weil der Klassenerhalt schon zwei Spieltage vor dem Saisonende feststeht, hat der HSV Planungssicherheit. Ab sofort geht es für die Bosse bei der Kaderzusammenstellung ans Eingemachte. Gut für den HSV: Von einem der Top-Stars gibt es erste positive Signale hinsichtlich eines möglichen Verbleibs – ein anderer Spieler könnte die Klubkasse füllen. Die große Übersicht.
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