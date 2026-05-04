Weil der Klassenerhalt schon zwei Spieltage vor dem Saisonende feststeht, hat der HSV Planungssicherheit. Ab sofort geht es für die Bosse bei der Kaderzusammenstellung ans Eingemachte. Gut für den HSV: Von einem der Top-Stars gibt es erste positive Signale hinsichtlich eines möglichen Verbleibs – ein anderer Spieler könnte die Klubkasse füllen. Die große Übersicht.





