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Die HSV-Profis Luka Vuskovic und Fábio Vieira feiern nach dem Sieg in Frankfurt

Zwei Leihgaben, die die HSV-Fans begeistern: Luka Vuskovic (l.) und Fábio Vieira Foto: IMAGO / HMB-Media

paidBleibt er doch? Ein Star macht dem HSV Hoffnung – ein Profi könnte Millionen bringen

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Weil der Klassenerhalt schon zwei Spieltage vor dem Saisonende feststeht, hat der HSV Planungssicherheit. Ab sofort geht es für die Bosse bei der Kaderzusammenstellung ans Eingemachte. Gut für den HSV: Von einem der Top-Stars gibt es erste positive Signale hinsichtlich eines möglichen Verbleibs – ein anderer Spieler könnte die Klubkasse füllen. Die große Übersicht.


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