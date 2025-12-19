mopo plus logo
Daniel Heuer Fernandes auf dem Weg in sein HSV-Tor

Schreitet Daniel Heuer Fernandes auch in der kommenden Saison in das HSV-Tor? Foto: imago images/Sportfoto Rudel

paidNeuer HSV-Vertrag? Heuer Fernandes spricht über Zukunft, Peretz und die Fans

Daniel Heuer Fernandes ist ein Freund von Klartext. Immer, wenn der HSV verliert, spricht der Torwart Mängel offen an. Jetzt reagiert er im MOPO-Talk auf zwölf teils steile Thesen. Der 33-Jährige spricht über Daniel Peretz, Manuel Neuer und Fábio Vieira. Er erklärt, was sein Team lernen muss, und wie die Fans den Ausgang der Saison mitbestimmen. Und Heuer Fernandes nimmt Stellung zu seiner Zukunft – weil sein HSV-Vertrag bald ausläuft.


