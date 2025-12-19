Daniel Heuer Fernandes ist ein Freund von Klartext. Immer, wenn der HSV verliert, spricht der Torwart Mängel offen an. Jetzt reagiert er im MOPO-Talk auf zwölf teils steile Thesen. Der 33-Jährige spricht über Daniel Peretz, Manuel Neuer und Fábio Vieira. Er erklärt, was sein Team lernen muss, und wie die Fans den Ausgang der Saison mitbestimmen. Und Heuer Fernandes nimmt Stellung zu seiner Zukunft – weil sein HSV-Vertrag bald ausläuft.





