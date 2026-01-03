Bitterer Jahresstart: HSV-Profi erst verletzt und jetzt auch noch krank

Im verschneiten Volkspark absolvierten die HSV-Profis am Samstag ihre zweite Trainingseinheit des Jahres. Wie schon am Vortag wurde auf dem Kunstrasenplatz gearbeitet. Allerdings fehlten erneut einige Spieler – und für einen Profi verlief der Auftakt in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte alles andere als optimal.

Rund 100 Fans verfolgten das Training am Samstag im Volkspark. Erstmals in diesem Jahr konnten sie dabei auch Miro Muheim und Nicolás Capaldo sehen. Das Duo hatte zum Trainingsstart am Freitag noch gefehlt, stieg nun aber mit einem Tag Verspätung voll ein. Nicht dabei waren hingegen neben dem weiterhin wechselwilligen Torhüter Daniel Peretz auch Ransford Königsdörffer, Giorgi Gocholeishvili, Alexander Røssing-Lelesiit und Fabio Baldé.

Mehrere HSV-Profis fehlen – Baldé im Pech

Königsdörffer musste wegen leichter Knieprobleme pausieren. Gocholeishvili kämpft weiterhin mit den Folgen einer Erkältung und absolvierte lediglich eine Einheit im Kraftraum. Røssing-Lelesiit trainierte nach seinem Muskelfaserriss nur individuell auf dem Nebenplatz. Und Baldé? Bei ihm kommen zum Jahresstart gleich mehrere Probleme zusammen.

HSV-Profi Fabio Baldé wurde nach seinem Trainings-Unfall am Freitag mit dem Golf-Cart vom Platz gefahren. MOPO/Braasch HSV-Profi Fabio Baldé wurde nach seinem Trainings-Unfall am Freitag mit dem Golf-Cart vom Platz gefahren.

Am Freitag stand der Offensivspieler noch auf dem Platz. Gegen Ende der Einheit verletzte er sich jedoch bei einem Zusammenprall und musste im Golfcart zurück in die Kabine gebracht werden. Der 20-Jährige hatte sich am Knie verletzt. Jetzt gibt es die erste Diagnose und gleichzeitig einen neuen Rückschlag.

Von einer schlimmeren Verletzung gehen die HSV-Ärzte bei Baldé nach einer ersten Untersuchung nicht aus. Allerdings: Zu dem lädierten Knie hat sich der portugiesische U21-Nationalspieler jetzt auch noch eine Grippe eingefangen. Mit Fieber ging es für ihn am Samstag ins Bett. Damit wird er auch in den kommenden Tagen auf dem Trainingsplatz nicht zu sehen sein. Erst verletzt und jetzt auch noch krank – viel schlechter hätte der Start ins neue Jahr für Baldé kaum laufen können.