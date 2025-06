Sein letzter Einsatz ist schon so lange her, dass sich kaum noch jemand daran erinnert. Mitte November (beim 2:4 im Test gegen Twente Enschede) durfte Levin Öztunali noch mal für die HSV-Profis auflaufen, kurz darauf wurde er zur U21 versetzt. Was blieb, ist eine für alle Seiten unbefriedigende Situation. Wie aber soll es nach der Sommerpause weitergehen? Der HSV steht vor einer schwierigen Aufgabe – und einem Millionen-Problem.