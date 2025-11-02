Bittere Klatsche für die HSV-Frauen – spezieller Service für Fans im Volkspark

Der HSV muss weiter auf den ersten Heimsieg in der Frauen-Bundesliga warten. Trotz eines engagierten Beginns verlor der Aufsteiger gegen Europapokal-Teilnehmer Eintracht Frankfurt deutlich mit 0:4 (0:1).

Zwei Wochen hatten die Hamburgerinnen dank der Länderspielpause Zeit, das unbefriedigende Heim-1:1 gegen Jena zu verarbeiten. Die produktivste Nebentätigkeit übten dabei die HSV-Offensivspielerinnen Sophie Hillebrand und Melanie Brunnthaler aus, die mit Österreich gegen Tschechien (0:1/2:0) den Klassenerhalt in der höchsten Nations-League-Gruppe realisierten.

Der Klassenerhalt ist auch das vordringliche Ziel des HSV – und der ging die Begegnung mit den Hessinnen durchaus forsch an. Leni Eggert und Lotta Wrede dribbelten sich schon in der ersten Minute durch den Frankfurter Strafraum, der Ball gelangte in den Rückraum zu Annalena Wucher, deren Schuss aber geblockt wurde. Der HSV suchte Ballbesitz und Spielkontrolle, geriet dann aber durch den ersten ernsthaften Eintracht-Angriff in Rückstand.

Ilestedt köpft zur Eintracht-Führung ein

Den Schuss von Rebecka Blomqvist (20.) konnte Keeperin Larissa Haidner mit einer starken Parade noch zur Ecke abwehren, doch beim von Nina Lührßen getretenen Standard stieg Amanda Ilestedt (21.) hoch und köpfte unbedrängt zum 0:1 ein – ein unnötiges Gegentor, das sich alles andere als abgezeichnet hatte.

Nach einer halben Stunde kam es zu einer kurzen Hamburger Drangphase in der sonst eher chancenarmen ersten Hälfte. Hillebrand (32.) bekam ihre Fußspitze im Torraum nicht mehr an den Ball, den Versuch von Wrede (36.) wehrte Eintracht-Torhüterin Lina Altenburg zur Ecke ab. Brunnthalers Schuss (37.) wenig später stellte sie nur vor geringe Probleme.

6000 Fans im Volksparkstadion

0:1 zur Pause vor 6010 Zuschauer:innen – eine Kulisse, die ohne das fast zeitgleich stattfindende Spiel der HSV-Männer in Köln wohl größer gewesen wäre. In der Halbzeitpause lief für rund zwei Minuten das HSV-Internetradio aus Köln, um die Fans im Volkspark auf Stand (dort stand es ebenfalls 0:1) zu bringen.

Minuten nach Wiederanpfiff zahlten die Hamburgerinnen dann Lehrgeld. Waren sie gegen Jena nicht clever genug, eine späte 1:0-Führung über die Zeit zu bringen, ließ sich diesmal Wucher gegen Nicole Anyomi zu einem Foul an der Torauslinie hinreißen – Strafstoß für Frankfurt, den Elisa Senß (55.) souverän zum 0:2 verwandelte.

Auch ein Doppelwechsel fruchtet nicht

HSV-Trainerin Liése Brancao versuchte, mit einem Wechsel des Sturmduos – Christin Meyer und Viktoria Schwalm kamen für Brunnthaler und Hillebrand – neue Impulse zu setzen. Doch noch ehe dies Wirkung erzielen konnte, hatte Frankfurts Top-Spielerin Laura Freigang (69.) nach einem Konter zum 0:3 getroffen.

Die Gäste nutzten konsequent die Möglichkeiten, die der HSV ihnen bot – und kamen so zu einem deutlichen Auswärtssieg, ohne ein spielerisches Feuerwerk abzubrennen. Für die 43-malige Nationalspielerin Freigang war das 0:3 nach ernüchternden Anfangswochen der erste Saisontreffer. Ein Schuss von Lisanne Gräwe (83.) führte zum 0:4-Endstand, weil HSV-Torhüterin Haidner sich den Aufsetzer ins eigene Netz bugsierte.

Joker Schwalm muss wieder vom Platz

Ein individueller Fehler, der am Sonntagnachmittag dennoch sinnbildlich für das ganze Team stand: Der HSV zahlte Lehrgeld und bekam dafür von der Eintracht in den entscheidenden Momenten die feinen Unterschiede zu einem etablierten Bundesligisten aufgezeigt. Die eingewechselte Schwalm musste kurz vor Schluss angeschlagen wieder vom Platz. Da das Wechselkontingent ausgeschöpft war, brachte der HSV das Spiel zu zehnt zu Ende.

Ein schwacher Trost: Der HSV verlor durch die Heimpleite keinen Boden auf Jena (2:4 gegen Leverkusen) und Essen (1:4 in München), der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nach wie vor vier Punkte.

Nach der Länderspielpause drückt die Bundesliga mit einer Englischen Woche aufs Tempo: Bereits am Mittwochabend tritt der HSV bei Bayer Leverkusen an, am Sonntag (14 Uhr) soll dann im Volksparkstadion gegen Mitaufsteiger 1. FC Nürnberg der erste Heimsieg gelingen.