„Bin stolz und dankbar“: Nächste Bosse-Entscheidung beim HSV

Erst Mitte November hatte Sportdirektor Claus Costa seinen HSV-Vertrag vorzeitig verlängert. Seit dem Ende des Vorjahres und der Trennung von Stefan Kuntz ist Eric Huwer vorübergehend als Alleinvorstand im Volkspark tätig. Und während der Aufsichtsrat auf der Suche nach einem neuen Sportvorstand für die Zukunft ist, gibt es schon eine andere Bosse-Entscheidung: Der Chefscout bleibt an Bord.

Der Verein teilte am Dienstagvormittag mit, dass er den Vertrag mit Sebastian Dirscherl verlängert hat. Der 39-Jährige, der bereits im Sommer 2018 zum HSV gekommen war, stieg im April 2023 zum Leiter der Scouting-Abteilung auf. Diese Position hatte bis dahin Costa inne, doch mit der Beförderung des jetzigen Sportdirektors kletterte auch Dirscherl in der Hierarchie nach oben. Für seine Engagement wird er intern sehr geschätzt – was nun belohnt wird mit einem neuen Kontrakt.

Sebastian Dirscherl verlängert Vertrag als HSV-Chefscout

„Wir freuen uns sehr, diese Schlüsselposition weiterhin mit hoher Qualität und Kontinuität zu besetzen“, sagt Huwer. „Seba hat in den vergangenen Jahren gemeinsam mit der Scouting-Abteilung unsere sportliche Entwicklung maßgeblich mitgeprägt. Er und sein Team haben sich dabei stetig weiterentwickelt. Diesen Weg wollen wir gemeinsam fortsetzen.“ Costa, der den HSV-Kader gemeinsam mit Dirscherl federführend plant, beschreibt die Stärken seines vielleicht wichtigsten Mitarbeiters so: „Seba besitzt einen enormen Sachverstand und verfügt über exzellente Marktkenntnisse. Er verantwortet in seiner Funktion das Live-, Video- und Datenscouting und hat zugleich ein gutes Gespür für die Persönlichkeiten potenzieller Neuzugänge entwickelt.“

Chefscout Dirscherl (l.) arbeitete auch schon mit Ex-HSV-Sportvorstand Jonas Boldt (M.) zusammen. WITTERS Chefscout Dirscherl (l.) arbeitete auch schon mit Ex-HSV-Sportvorstand Jonas Boldt (M.) zusammen.

Costa verrät, dass „zahlreiche Transfers“ in der jüngeren Vergangenheit auf das Wirken von Dirscherls Team zurückzuführen sind. „Sie wurden von ihm und seinem Team mit Akribie und Ideenreichtum vorbereitet“, so der 41-Jährige, der zudem erklärt: „Unsere Scouting-Abteilung hat einen wichtigen Anteil daran, dass wir unseren Kader im Sommer in so kurzer Zeit für die Herausforderungen in der Bundesliga umgestalten konnten. Neben Sebas Know-how und Arbeitswillen schätze ich vor allem unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit und sein Mindset als Teamplayer.“ Nach dem Bundesliga-Aufstieg und auch in diesem Winter gab es zahlreiche Wechsel, an dem immer mehrere Personen gleichzeitig beteiligt waren. Dirscherl wirkt maßgeblich mit an den Veränderungen im Profi-Aufgebot – qua seines Amts natürlich vor allem auf der Zugangsseite.

Werden Costa und Dirscherl bald noch einmal befördert?

Der gebürtige Oberpfälzer, der vor seiner Zeit in Hamburg als Scout und Videoanalyst für den Karlsruher SC tätig war und zudem die DFB-Elite-Jugend-Lizenz besitzt, sagt: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und das damit verbundene Vertrauen des Vereins. Der HSV ist ein besonderer Klub mit einer klaren sportlichen Vision, und ich bin stolz und dankbar, weiterhin Teil dieses Weges sein zu dürfen. Die Zusammenarbeit mit Claus, Eric und dem Trainerteam ist geprägt von Professionalität, Offenheit und Vertrauen sowie dem gemeinsamen Willen, den HSV nachhaltig zu stärken.“ Der Transfer-Experte verspricht: „Mit meinem Team werde ich auch in Zukunft alles daransetzen, Spieler zu identifizieren, die sportlich wie menschlich zum HSV passen. Unser Anspruch ist es, die Scouting-Abteilung kontinuierlich weiterzuentwickeln, Prozesse zu schärfen und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Ist noch schöner“: So ein Duell hatte HSV-Kapitän Poulsen noch nie

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Dirscherl perspektivisch noch mehr Verantwortung übernehmen wird. Nach dem Aus von Kuntz ist es der Wunsch von einigen HSV-Mitarbeitern, dass Costa zum neuen Sportvorstand befördert wird. Damit könnte einhergehen, dass auch Dirscherl erneut aufsteigt und abermals zu Costas Nachfolger wird – dann eventuell auf der Position des Sportdirektors. Zum jetzigen Zeitpunkt sind dies aber nur Gedankenspiele. Bei der Vorstandsfrage ist zunächst der Aufsichtsrat am Zug. Huwer und Costa haben nun aber schon mal eine andere wichtige Entscheidung getroffen – und Dirscherl mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet.