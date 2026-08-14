An seinen letzten Einsatz gegen den HSV erinnert sich Niklas Schmidt vermutlich nicht so gerne: Am 18. September 2021 verloren er und sein Ex-Klub Werder Bremen das Nordderby mit 0:2 im Weserstadion. Die Tore schossen damals Robert Glatzel und Moritz Heyer, und an der Seitenlinie der Hamburger stand (neben Tim Walter) ein alter Bekannter von Schmidt: Merlin Polzin. Den Mittelfeldspieler und den heutigen HSV-Cheftrainer verbindet eine spezielle Geschichte. An diesem Samstag sehen sie sich wieder – in Toulouse.

Den Vereinsmedien vom SV Werder verriet der in Kassel geborene Schmidt einmal, dass Polzin und Daniel Thioune zu den prägendsten Begleitern seiner Karriere zählten. Das Trio arbeitete in der Saison 2019/20 zusammen – beim VfL Osnabrück. Am 29. November 2019 erzielte Schmidt nach einem spektakulären Sololauf den Führungstreffer bei einem 2:1-Sieg im Zweitliga-Heimspiel gegen den HSV. Polzin, damals Assistent von Chefcoach Thioune bei den Niedersachsen, feierte das Traumtor mit geballter Faust und lief sogar auf den Platz.

Niklas Schmidt spielte unter dem HSV-Trainer in Osnabrück

Anzeige

„Das war reiner Instinkt. Es ist schwer zu erklären“, kommentierte Schmidt hinterher. Der Erfolg tat ihm besonders gut, denn: „Osnabrück und Hamburg sind nicht so weit auseinander, und als Bremer war es schon ein kleines Derby für mich.“ Der Hintergrund: Werder, der Jugendverein von Schmidt, hatte ihn damals für zwei Jahre nach Osnabrück verliehen. Und beim VfL entwickelte sich der ehemalige U-Nationalspieler sportlich und menschlich weiter – auch dank Thioune, der mittlerweile Bremens Profis trainiert, und Polzin.

Daniel Thioune (2.v.r.) und Merlin Polzin (r.) trainierten Niklas Schmidt (Nummer 31) einst beim VfL Osnabrück. Imago/osnapix

„Sie sind sehr offen und ehrlich mit mir umgegangen und haben sich viel Zeit für mich genommen“, erzählte Schmidt später. Er begann, sich vegetarisch zu ernähren, und genoss die familiäre Atmosphäre beim Zweitligisten: „Wir hatten in Osnabrück sicher nicht die besten Trainingsbedingungen der Liga. Aber niemand hat sich darüber beschwert. Wir haben trotzdem immer versucht, das Optimum daraus zu machen.“ Auch Polzin weiß das. Der Bramfelder ging 2020 mit Thioune zum HSV, Schmidt blieb noch ein Jahr länger beim VfL.

Anzeige

Polzin und der HSV gewannen 2021 das Nordderby

Im Sommer 2021 kehrte er zurück nach Bremen und spielte wenige Monate später das besagte Nordderby gegen den HSV um Co-Trainer Polzin. Die Wege kreuzten sich auch danach noch einige Male – und an diesem Samstag, beim Testspiel des HSV in Südfrankreich (19 Uhr, Liveticker auf MOPO.de), gibt es ein neues Wiedersehen. Nach seiner Rückrundenleihe zu Darmstadt 98 ist Schmidt nun zurück beim FC Toulouse, der ihn im Sommer 2023 für 2,5 Millionen Euro aus Bremen verpflichtet hatte.

Anzeige

Niklas Schmidt vom FC Toulouse beim Testspiel gegen Elche CF IMAGO / Pascu Mendez

Schmidts Geschichte ist eine besondere. Er stand noch in Bremen unter Vertrag, als er vor gut dreieinhalb Jahren seine Depressionen öffentlich machte. Der Transfer nach Toulouse habe sich damals „positiv“ auf seine psychische Verfassung ausgewirkt, sagte Schmidt Ende 2023 dem „Kicker“. Er erzählte: „Fußball ist meine Therapie. Auf dem Platz fühle ich mich frei – da kann ich alles vergessen und muss nicht so viel überlegen. Wenn ich mit dem Team unterwegs bin, bin ich abgelenkt. Aber natürlich habe ich auch meine Phasen, wenn ich zu Hause bin und struggle.“

Schmidt ist nach Darmstadt-Leihe zurück beim FC Toulouse

Während seiner Anfangszeit in Frankreich habe es weiterhin Tage gegeben, an denen es ihm „sehr schlecht“ ergangen sei. „Es gibt aber auch Tage, wo es sehr gut geht. Wichtig für mich ist, dass diese Balance bestehen bleibt“, erklärte Schmidt, der mit einem Tabuthema brach und Betroffene ermutigte, sich Hilfe zu suchen.

Für Darmstadt absolvierte der 28-Jährige in den vergangenen Monaten 15 Partien in der 2. Liga. Zurück in Toulouse, wo sein Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, stand er am vergangenen Wochenende beim 0:3 gegen den spanischen Erstligisten FC Elche auf dem Platz. Das finale Testspiel vor dem Ligue-1-Auftakt gegen Olympique Lyon (22. August) steigt am Samstag im Stadium de Toulouse. Schmidt dürfte gegen den HSV zum Einsatz kommen – und Polzin ihn von der Trainerbank aus ganz genau im Blick haben.