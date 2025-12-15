Bester Zweitliga-Joker! Wechsel im Winter? So reagiert HSV-Leihgabe Otto Stange

Er hat es schon wieder getan: Nur 13 Minuten nach seiner Einwechselung erzielte Otto Stange am Sonntag den 1:0-Siegtreffer für Elversberg gegen Düsseldorf. Stark: Die HSV-Leihgabe ist aktuell mit drei Treffern und zwei Vorlagen der beste Joker der 2. Bundesliga! Die Frage, die sich viele Fans im Saarland und auch in Hamburg jetzt stellen: Wie geht es für den 18-Jährigen nach der kurzen Winterpause weiter?

Für SVE-Trainer Vincent Wagner war Stanges Tor keine Überraschung. Nach dem Erfolg des Tabellenzweiten sagte er über seinen Edel-Joker: „Er kommt eingelaufen, dann zwei Kontakte im Abschluss. Schönes Tor, das kann er auch.“

Stange kniete nach seinem Treffer auf dem Rasen und zeigte mit den Armen nach oben. Seine Erklärung dazu nach dem Abpfiff: „Ich habe mit dem Herrn gesprochen und mich bedankt. Die Zeit ist nicht ganz einfach. Ich bin ungeduldig und möchte vielleicht zu schnell zu viel. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch – und Beten gibt mir Kraft.“

Könnte eben diese Ungeduld dazu führen, dass die Leihe im Winter vom HSV aufgelöst wird? Stange (hatte bislang sieben Joker-Einsätze) wurde am Sonntag nach dieser Möglichkeit gefragt und antwortete darauf nur: „Das höre ich heute zum ersten Mal und kann dazu nichts sagen.“

Doch bekannt ist, dass man sich in Hamburg durchaus Gedanken über die Option macht, Stange an einen anderen Verein zu verleihen, bei dem der Teenager mehr Spielzeit erhält.

„Wir stehen in regelmäßigem Austausch mit Otto, seiner Familie und dem HSV“, hatte der Elversberger Sportvorstand Nils-Ole Book jüngst gegenüber der MOPO gesagt. „Natürlich verstehe ich, dass sich ein junger Spieler noch mehr Spielzeit wünscht. Aber ich sehe die Lage nicht so negativ. Otto wird häufig eingewechselt und ist dann auch torgefährlich. Manchmal braucht man ein wenig Geduld. Das würde ich mir wünschen.“ An einem Abbruch der Leihe habe man „überhaupt kein Interesse“.

Elversberg spielt am kommenden Sonntag zum Jahresabschluss in Münster. Danach wird es dann Zeit für eine Stange-Entscheidung. So oder so. (la)