Auf den HSV warten in der neuen Saison einige Regeländerungen. Im Volkspark wurden die Profis darauf nun gezielt vorbereitet. Einige Neuerungen waren sogar schon im Training zu sehen.

Nicht nur auf neue Mannschaften und Gegenspieler wird der HSV in der anstehenden Bundesliga-Saison treffen. Auf die Hamburger warten auch einige Regeländerungen. Dem Zufall wird dabei nichts überlassen: Alles wird im Vorfeld trainiert und besprochen. Einen wichtigen Termin dafür hatten die Profis nun im Volkspark.

Am Donnerstag fand das letzte öffentliche HSV-Training vor dem Pflichtspielstart am kommenden Montag im DFB-Pokal beim SC Verl statt. Etwa 200 Zuschauer waren im Volkspark dabei – und kamen voll auf ihre Kosten. Mehr als zwei Stunden ließ Coach Merlin Polzin seine Mannschaft auf dem Platz arbeiten. Dazu gehörten auch mehrere Trainingsspiele. Auffällig dabei: Bei Einwürfen oder Abstößen zählte einer der Co-Trainer regelmäßig einen Countdown von fünf herunter.

Spielverzögerungen soll konsequent unterbunden werden

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Ein taktischer Schachzug steckte nicht hinter dieser Maßnahme. Der Hintergrund ist eine Regeländerung: Spielverzögerungen bei Einwürfen oder Abstößen sollen von den Schiedsrichtern künftig konsequenter unterbunden werden. Dafür gibt es von den Referees einen Fünf-Sekunden-Countdown. Wird die betreffende Aktion nicht rechtzeitig ausgeführt, erhält der Gegner bei einem verzögerten Einwurf selbst einen Einwurf, bei einem verzögerten Abstoß gibt es eine Ecke.

Profi-Schiedsrichter zur Regelschulung im Volkspark

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Es ist längst nicht die einzige Regeländerung für die neue Saison. Was darüber hinaus neu und wichtig ist, erklärte der Hamburger Profi-Schiedsrichter Konrad Oldhafer den HSV-Profis am Donnerstag bei einer Regelschulung im Volksparkstadion. Die MOPO kennt die wichtigsten Punkte und Botschaften.

Auch für Auswechslungen gibt es neue Regeln

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Grundsätzlich sollen die verschiedenen Anpassungen unter anderem das Image des Fußballs sowie die Gesundheit der Spieler schützen. Zudem ist es das Ziel, schnellere Spielfortsetzungen zu fördern. Davon betroffen sind künftig auch Auswechslungen und Spieler, die auf dem Feld behandelt werden müssen.

Ein Spieler, der ausgewechselt wird, muss das Feld ab sofort innerhalb von zehn Sekunden verlassen. Schafft er das nicht, darf der einzuwechselnde Spieler frühestens eine Minute später bei der nächsten Spielunterbrechung den Rasen betreten. Für Profis, die auf dem Feld behandelt werden müssen, gilt künftig ebenfalls eine neue Vorgabe: Sie müssen anschließend für eine Minute das Spielfeld verlassen.

In der Bundesliga werden nicht alle WM-Regeln übernommen

Auch der Aufgabenbereich des VAR wird erweitert. Er soll jetzt ebenfalls bei Gelb-Roten Karten eingreifen, wenn die zweite Verwarnung auf einer klaren Fehlentscheidung beruht. Eine pauschale Überprüfung aller Eckballentscheidungen durch den VAR, wie zuletzt bei der WM, ist hingegen nicht vorgesehen. Ein Eingreifen ist lediglich dann vorgesehen, wenn eine fälschlicherweise gegebene Ecke unmittelbare Auswirkungen auf ein Tor oder einen Strafstoß hat. Eine weitere WM-Regel, die nicht übernommen wird, betrifft das Bedecken des Mundes: Dafür wird es in der Bundesliga keine Rote Karte geben.

Über all diese Neuerungen und weitere Details wurden die HSV-Profis am Donnerstag ausführlich informiert. Teilweise bekamen auch die Fans während des Trainings einen Eindruck von der besonderen Schulung. Zumindest in der Theorie sollten die Hamburger damit gut auf die neuen Regeln der Spielzeit vorbereitet sein. Wie die Vorgaben in der Praxis umgesetzt werden und wie groß der Interpretationsspielraum bei den einzelnen Situationen tatsächlich ist, werden allerdings erst die kommenden Wochen und Monate zeigen.