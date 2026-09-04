Yussuf Poulsen wartet beim HSV noch auf mehr Spielzeit. Gegen Mainz könnte sich das ändern. Die Bilanz des Dänen macht Hoffnung.

Anfang August hatte der HSV bekannt gegeben, dass Yussuf Poulsen nach nur einem Jahr die Kapitänsbinde wieder abgibt und Nicolai Remberg künftig diesen Job übernimmt. Ein Problem war und ist das für Poulsen nicht. Auch ohne Binde am Arm bleibt er ein Führungsspieler im Team. Auf dem Platz spielte der 32-jährige Däne zum Saisonstart allerdings nur eine Nebenrolle. Ändert sich das am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) beim Heimspiel gegen Mainz? Für Poulsen wird es in jedem Fall eine besondere Partie.

In der vergangenen Spielzeit gehörte Poulsen noch zu den Sorgenkindern im HSV-Kader. Nur einmal stand der Stürmer für die Hamburger in der Bundesliga in der Startelf. Insgesamt wurde er von fünf Verletzungen ausgebremst – so vielen wie noch nie zuvor in einer Saison. Diese Leidenszeit scheint nun vorbei zu sein. Von körperlichen Problemen ist keine Spur mehr.

Zuletzt gab es für Poulsen auf dem PLatz nur eine Joker-Rolle

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In der Vorbereitung stand Poulsen in vier von fünf Testspielen in der Startelf. Auch im Training fehlte er bislang kaum. In den ersten beiden Pflichtspielen der neuen Saison reichte es für ihn hingegen jeweils nur zu Joker-Einsätzen. Beim 3:0-Erfolg in der ersten Pokalrunde spielte Poulsen 15 Minuten, zum Ligastart in Dortmund (0:2) waren es acht. Auf dem Platz konnte er dabei nicht viel bewegen. Auffällig war dafür, wie er als Ersatzspieler von der Bank aus immer wieder als „Coach“ auftrat und seinen Mitspielern Tipps von der Seitenlinie gab.

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Auch beim ersten Heimspiel der neuen Saison am Sonntag gegen Mainz wird Poulsen zunächst auf der HSV-Bank erwartet. Diesmal dürfte er sich allerdings etwas mehr Spielzeit erhoffen. Denn für den dänischen Nationalspieler (87 Einsätze) ist es eine besondere Partie – und ein besonderer Gegner.

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Poulsen kann gegen Mainz sein 250. Bundesligaspiel machen

Poulsen steht vor seinem 250. Einsatz in der Bundesliga. In seinen bisherigen 249 Erstliga-Auftritten erzielte er 50 Tore und bereitete 27 weitere Treffer vor. Dass ausgerechnet Mainz der Gegner in seinem Jubiläumsspiel ist, passt dabei bestens. Die 05er gehören zu Poulsens Lieblingsgegnern in der Bundesliga.

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Fünf Tore und fünf Vorlagen stehen in 16 Spielen gegen Mainz in seiner Bilanz. Gegen keinen anderen Verein hat der Angreifer in seiner Karriere mehr Treffer erzielt und vorbereitet. Geht diese Erfolgsgeschichte am Sonntag weiter? Die Zahlen sprechen auf jeden Fall für Poulsen.