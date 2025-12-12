Besonderes Geburtstags-Geschenk: Wie der HSV zwei Super-Fans glücklich machte

Es gibt auf der ganzen Welt wohl kaum größere HSV-Fans all diese beiden. Auch die MOPO berichtete schon des Öfteren über die Fricke-Zwillinge André und Marcel, die nicht nur den HSV-Profis überall hin folgen sondern auch ansonsten fast täglich auf Fußballplätzen unterwegs sind. Kürzlich feierten die beiden ihren 30. Geburtstag – und erhielten vom HSV und Torwart-Trainer Sven Höh ein Geschenk, das sie nie wieder vergessen werden.

Sie sind so etwas wie die Edel-Fans des HSV. Die Heimspiele verfolgen die Frickes mit ihren Rollstühlen an der Stirnseite der Nordtribüne und sind mittendrin, wenn im Stadion die Post abgeht. Doch so nah, wie die beiden den HSV-Profis am Mittwoch waren, kommt ansonsten kein anderer Fan an sie heran.

Die Fricke-Zwillinge feierten kürzlich ihren 30. Geburtstag

Die Vorgeschichte: Am 28. September, dem Tag des 0:0 bei Union Berlin, wurden André und Marcel 30 Jahre alt und erhielten zu dem besonderen Anlass vom HSV die Einladung zu einem speziellen Training mit den Profi-Keepern. Gar nicht so leicht, einen passenden Termin zu finden – doch in dieser Woche klappte es.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Ultrareich dank Russen-Öl : Verstörendes Bekenntnis eines Hamburgers

Verstörendes Bekenntnis eines Hamburgers Block-Prozess : Ein Kronzeuge und noch mehr Widersprüche

Ein Kronzeuge und noch mehr Widersprüche Bald knallt‘s! Das sagen Hamburger zum Böllerverbot

Das sagen Hamburger zum Böllerverbot Qualzuchten: Werden Mops, Bulldogge und Co. jetzt verboten?

Werden Mops, Bulldogge und Co. jetzt verboten? Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Klartext vom HSV-Kapitän Poulsen & St. Paulis Stürmer Kaars über die Kiezklub-Krise

Klartext vom HSV-Kapitän Poulsen & St. Paulis Stürmer Kaars über die Kiezklub-Krise 28 Seiten Plan 7: Herrlicher Schlagabtausch bei „Alma Hoppe 3.0“, das „Winterspektakel“ öffnet wieder & ein Fast-Food-Geheimtipp

Die begeisterten Zwillinge kamen in den Genuss des vollen Programms. Vor dem Training bat Höh sie zu einer Video-Schulung, anschließend erläuterten die Frickes dem Torwart-Coach ihr Konzept und die Übungen, die sie eigens für den Nachmittag ausgearbeitet hatten. Als die vier HSV-Profi-Keeper Daniel Heuer Fernandes, Daniel Peretz, Hannes Hermann und Fernando Dickes dann unter Anleitung von Höh und der Zwillinge zur Einheit antraten, leuchteten die Augen der beiden Fans.

Das könnte Sie auch interessieren: Wird die Leihe von HSV-Talent Stange aufgelöst? Jetzt spricht Elversbergs Boss!

Sehr herzlich fiel dann auch die Verabschiedung aus, nach einem Tag, der allen in bester Erinnerung bleiben wird. Man sieht sich schnell wieder, bereits am Samstag in Hoffenheim (15.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de). Denn ohne die Frickes wird auch weiterhin kein HSV-Spiel angepfiffen.