Wird das Union-Spiel in der Luft entschieden? Besondere Aufgabe für Vuskovic

Seit vier Spielen ist der HSV in der Bundesliga ungeschlagen – so lange wie noch nie in dieser Saison. An diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) soll die Serie mit dem Heimspiel gegen Union Berlin weiter ausgebaut werden. Auch Luka Vuskovic wird dabei wieder gefragt sein: Auf den Abwehrchef wartet ein besonderes Duell.

Drei Punkte gegen Union Berlin wären für den HSV zugleich ein historischer Erfolg. Der Hauptstadtklub ist der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den die Hamburger noch nie ein Pflichtspiel gewonnen haben. Direkte Vergleiche gab es bislang in der Ersten und Zweiten Liga allerdings auch erst drei (eine Niederlage, zwei Remis). Der Weg zum Erfolg führt in diesem Duell vor allem über Kampf und Geduld. Ein großes Fußballfest ist am Samstag im Volkspark eher unwahrscheinlich.

Wenig Laufarbeit, viel verteidigen, immer wieder Fouls

Beide Mannschaften gehören zu den laufschwächsten Teams der Liga, beide setzen auf kompakte Abwehrarbeit als Erfolgsrezept, beide begehen viele Fouls. Und bei beiden Klubs stehen immer wieder Verteidiger im Fokus. Besonders auf zwei sollten die Fans am Samstag im Volksparkstadion achten – aus mehreren Gründen.

Mit Hamburgs Luka Vuskovic und Berlins Danilho Doekhi treffen die in dieser Saison torgefährlichsten Verteidiger der Bundesliga aufeinander. Beide haben bislang vier Tore erzielt – und sind dabei vor allem per Kopf erfolgreich. Das passt zu ihrer Bilanz in der Luft: Auch bei den Kopfballduellen ist es ein echtes Spitzenduell.

Auch Querfeld ein starker Kopfball-Spieler

Der Niederländer Doekhi hat an den ersten 21 Spieltagen keine Minute verpasst. Dabei gewann er 94 Kopfballduelle – Rang fünf in der Bundesliga. An Position zwei steht Vuskovic, der für seine bislang 101 gewonnenen Luftzweikämpfe nur 18 Spiele brauchte. Erster ist Doekhis Teamkollege Leopold Querfeld, der im Hinspiel durch etwas Theatralik die Rote Karte von Fábio Vieira erzwang.

Beim 0:0 in der Hinrunde zwischen Union Berlin und dem HSV war Vuskovic mit 20 gewonnenen Kopfballduellen (Saisonrekord) der Mann des Spiels – auch wenn es am Ende nicht wirklich einen Sieger gab. Das soll sich diesmal ändern. Womöglich mit einem Verteidiger als entscheidenden Faktor.