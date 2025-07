Besondere HSV-Premiere für Neuzugang Capaldo in Graz

Es ist der vierte Test der Vorbereitung und zumindest eine HSV-Premiere soll es dabei geben. Um 16 Uhr tritt der HSV an diesem Samstag bei Sturm Graz an (Liveticker auf MOPO.de). Für den amtierenden Meister aus Österreich ist es die Generalprobe vor dem Saisonstart, für die Hamburger wie schon am vergangenen Wochenende beim FC Kopenhagen ein echter Härtetest.

Pünktlich zur letzten Einheit des Trainingslagers in Herzogenaurach waren am Freitag erstmals alle HSV-Profis auch beim Teamtraining dabei. Trainer Merlin Polzin, der sich am Nachmittag mit der Mannschaft in einer Chartermaschine über Nürnberg auf den Weg nach Graz machte, hat damit für den Auftritt in der Hauptstadt des Bundeslandes Steiermark viel Auswahl. Alle Profis werden diesmal jedoch nicht zum Einsatz kommen.

Capaldo spielte schon mit Salzburg oft gegen Graz

Anders als in den vorherigen Testspielen soll in Graz zur Halbzeitpause nicht wieder die komplette Mannschaft gewechselt werden, sondern diesmal einige Profis länger auf dem Platz bleiben. Vor allem für Sommer-Zugang Nicolás Capaldo wird es ein besonderes Spiel.

Elf Spiele hat der Argentinier bereits mit RB Salzburg gegen Sturm Graz gemacht. Gegen keinen anderen Gegner ist er in seiner Karriere häufiger aufgelaufen. Die Bilanz ist für ihn mit sechs Siegen und fünf Niederlagen ziemlich ausgeglichen. Auch ein Tor hat er gegen Graz schon erzielt. Am Samstag soll er gegen seinen ehemaligen Liga-Konkurrenten seine HSV-Premiere feiern.

Poulsen in Graz wohl nur als Zuschauer dabei

Nach einer Woche HSV-Training dürfte Capaldo noch kein Kandidat für die Startelf sein. Sein Einsatz ist aber fest eingeplant. Anders sieht das bei Yussuf Poulsen aus. Der neue HSV-Stürmer von RB Leipzig wird sein Debüt für Hamburger wohl erst eine Woche später im Test gegen Olympique Lyon geben.

Live zu sehen ist das Spiel in Graz auf dem HSV-YouTube-Kanal. Auf MOPO.de gibt es wie immer einen ausführlichen Liveticker zum Auftritt der Hamburger. Graz geht als Favorit in die Partie. Für die Österreicher ist es der Abschluss der Saisonvorbereitung.