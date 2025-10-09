Besondere Belohnung für HSV-Höhenflieger – warum Polzin beim Training fehlte

Nach sieben Zählern aus den vergangenen drei Spielen und dem Sprung auf Rang neun dürfen die HSV-Profis nun kräftig durchpusten. Am Donnerstagmittag verabschiedeten sie sich in einen dreitägigen Kurzurlaub, zuvor aber wurden sie noch zu einer rund 60-minütige Schicht in den Volkspark gebeten. Wer genau hinschaute, bemerkte: Neben zwei Profis fehlte auch Merlin Polzin bei der letzten Einheit der Woche.

Diese Auszeit haben sie sich verdient. Als die HSV-Profis am Donnerstag um kurz vor 12 Uhr vom Platz marschierten und den etwa 40 anwesenden Fans für Selfies und Autogramme zur Verfügung standen, taten sie dies mit einem Gefühl der Entspannung. Nicht weniger als 99 Stunden stehen ihnen zur freien Verfügung, ehe am Montag um 15 Uhr die Vorbereitung auf die Partie bei RB Leipzig (18.10.) beginnt.

HSV-Profis nutzen die Pause zu Trips in die Heimat

Zahlreiche der Profis werden die willkommene Gelegenheit zu einem Trip in die Heimat nutzen. Zwei von ihnen durften in Absprache mit dem Trainerteam bereits am Donnerstag aufbrechen. Gui Ramos, der vor wenigen Wochen erstmals Vater wurde, reiste zu seiner jungen Familie nach Portugal. Emir Sahiti machte sich auf den Weg nach Split. Beide erhielten allerdings Vorgaben für individuelle Läufe, die sie am Donnerstag erfüllen mussten.

Auch Polzin fehlte am Donnerstag auf dem Platz. Bei der Besprechung vor der Einheit war der Trainer noch zugegen, nahm danach dann aber einen anderen internen Termin wahr. Die Leitung der Einheit übernahmen seine Assistenten Loic Favé und Basil More-Chevalier.

Längst auf Reisen befinden sich seit dem Beginn der Woche sieben HSV-Nationalspieler. Als Erster war Alexander Røssing-Lelesiit am Mittwochabend mit Norwegens U19 im Einsatz und steuerte beim 4:0 gegen den Kosovo einen Doppelpack bei. Der nächste, der ran muss, ist Luka Vuskovic, der am Donnerstabend mit Kroatien in der WM-Qualifikation in Tschechien gastiert.