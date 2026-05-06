Besondere Belohnung: Darum durfte Vieira das HSV-Training schwänzen

Als die HSV-Profis am Mittwoch zum Start in ihre Trainingswoche die Treppen in Richtung Übungsgelände herabstiegen, wurden sie von knapp 300 Fans beglückwünscht und gefeiert. Freude und Erleichterung über den bereits feststehenden Klassenerhalt sind nach wie vor gewaltig. Doch während seine Kollegen mit der Vorbereitung auf den Heim-Abschluss gegen Freiburg (Sonntag, 15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) begannen, durfte ein HSV-Profi noch einen weiteren Tag pausieren. Fábio Vieira fehlte aus einem bestimmten Grund – und holte sich damit eine ganz besondere Belohnung ab.

Der eine oder andere Fan war bereits in Sorge, nachdem er mitbekommen hatte, dass Vieira nicht bei der Einheit dabei sein würde. Hatte sich der Portugiese beim 2:1 in Frankfurt, zu dem er den Siegtreffer beisteuerte, etwa verletzt? Droht womöglich ein Ausfall gegen Freiburg? Klare Antwort: nein. Stattdessen fuhr Vieira die Ernte für eine Challenge ein, die der HSV vor der Saison einführte.

Die HSV-Profis konnten im Training Punkte sammeln

Assistenzcoach Loic Favé hatte vor dieser Spielzeit die Idee zu einem Wettbewerb, der an jedem ersten Trainingstag der Woche fortgesetzt wurde. Dabei ging es um bestimmte Challenges, bei denen die Profis Punkte sammeln konnten. „Das haben wir über jeden Spieltag hinweg Woche für Woche durchgeführt“, erklärte Polzin nach der Mittwochs-Einheit. Es gab in einer Woche etwa Punkte für erfolgreiche Pässe, die die Profis hinter die gegnerische Abwehrkette bringen sollten. Aufgaben wie diese wechselten wöchentlich.

Das Resultat verkündete Polzin nun: „Fábio ist der Gewinner über die gesamte Saison hinweg. Der Preis ist ein trainingsfreier Tag, den man in Absprache mit dem Trainerteam einsetzen kann. Das hat er nun getan und ihn sich auch redlich verdient.“

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Der 25-jährige Vieira ist damit auch in dieser Hinsicht der HSV-König der Saison. Nicht die einzige: Vor den beiden abschließenden Spieltagen ist er mit sechs Saisontoren auch Hamburgs bester Bundesliga-Torschütze. Klar, dass der HSV die Arsenal-Leihgabe über die Saison hinaus verpflichten möchte. Darauf besteht allerdings nur eine Chance, wenn es Sportdirektor Claus Costa gelingen sollte, die vereinbarte Kaufoption in Höhe von rund 20 Millionen Euro auf etwa die Hälfte zu drücken. Vieira selbst soll sich einen Verbleib in Hamburg gut vorstellen können.

Fábio Vieira erzielte in Frankfurt das HSV-Siegtor

In jedem Fall dürfte er gegen Freiburg ausgeruht und voll bei Kräften sein. Neben den drei freien Tagen, die Polzin seinem Team nach dem Erfolg in Frankfurt gewährte, durfte Vieira noch einen vierten dranhängen. „Ich bin mir sicher, dass er den Tag wahrscheinlich so relaxed genutzt hat, wie sein Torjubel war“, merkte Polzin schmunzelnd an. Vieira hatte seinen Treffer lässig auf der Werbebande sitzend vor den mitgereisten HSV-Fans gefeiert.

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Am Donnerstag aber wird auch er wieder im Teamtraining mitwirken. Jordan Torunarigha, der nach seiner Kopfverletzung in Frankfurt am Mittwoch noch reduziert im Trainingstrakt schuftete, wird dann zumindest individuell auf den Platz zurückkehren. Sein Einsatz gegen Freiburg soll nicht gefährdet sein. Auch Otto Stange, der erkrankt ist, fehlte am Mittwoch.