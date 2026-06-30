Beim HSV zählt Albert Sambi Lokonga zu den größten Stars und hat sich längst in die Herzen der Fans gespielt. Doch der Belgier hat auch die Liebe zu seiner Heimatstadt nie verloren – und widmet ihr nun ein ganz besonderes Geschenk.

Wenn er den Ball streichelt, geht den HSV-Fans das Herz auf. Albert Sambi Lokonga war eine der Top-Verpflichtungen des Vorjahres, trotz einiger Verletzungspausen kam der Belgier auf fünf Treffer in 26 Einsätzen. Was ihn darüber hinaus zu einem besonderen Profi macht: Sambi Lokonga hat nie vergessen, wo er herkommt. Nun bedankt er sich bei den Menschen seines Geburtsortes mit einem Geschenk der besonderen Art.

Am kommenden Samstag (4. Juli) steht ganz Verviers im Zeichen des sogenannten „Sambi Day“. Dann lädt der HSV-Profi in der 56.000 Einwohner zählenden Kleinstadt (35 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt) zu einem eigens organisierten Turnier. Teilnehmen dürfen alle Jugendlichen, die in Verviers oder Umgebung wohnen. Dazu spendiert der Profi einen Food Truck, freie Getränke und Geschenke für die Kinder.

HSV-Star Sambi Lokonga bedankt sich in der Heimat

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Um die Umsetzung zu gewährleisten, wandte sich Sambi Lokonga – der im Stadtteil Pré-Javais aufwuchs – direkt an Verviers Bürgermeister und seinen Freund Antoine Lukoki, den Abgeordneten für interkulturelle Angelegenheiten. Seine Intention: Er will seinen Bekanntheitsgrad nutzen und dem Ort, der ihn groß werden ließ, etwas zurückgeben.

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Eine tolle Aktion des HSV-Profis, der seine Verbundenheit zu Verviers schon immer betonte. „Ich bin diesem Ort sehr dankbar und werde es auch immer sein“, ließ er in der Vergangenheit wissen, ehe er in die große weite Fußball-Welt auszog. Über Anderlecht, Arsenal, Crystal Palace, Luton Town und den FC Sevilla landete Sambi Lokonga im vergangenen Sommer am letzten Tag der Transferperiode beim HSV – und das zum Schnäppchenpreis. Die Ablöse soll bei lediglich 100.000 Euro und damit weit unter Marktwert gelegen haben, berichtete „Sport-Bild“ zuletzt. Nach den Abgängen der Leihspieler Luka Vuskovic und Fábio Vieira ist Sambi Lokonga aktuell mit einem Marktwert in Höhe von zwölf Millionen Euro wertvollster Profi des HSV-Kaders.

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Am 4. Juli lädt HSV-Star Albert Sambi Lokonga zum „Sambi Day“ nach Verviers. Instagram/Sambi Lokonga

Nicht nur auf dem Feld entpuppte sich der Mittelfeldmann schnell als Gewinn. Auch außerhalb des Platzes erfreuen sich die Fans an ihm, denn kein anderer HSV-Profi versorgt den Anhang so zuverlässig mit Schnappschüssen aus seinem Privatleben. Erst am Sonntag postete Sambi Lokonga bei Instagram Bilder von einer Modenschau, in deren Rahmen er auch selbst auftrat und die von dem renommierten Fotografen Jerry Piscart begleitet wurde. Dort traf der HSV-Star auch auf Bayerns Serge Gnabry, der verletzungsbedingt auf seine WM-Teilnahme verzichten musste. Bereits in den Vorjahren war Sambi Lokonga mehrfach als Model aktiv.

Sambi Lokonga trainiert bereits wieder für die neue HSV-Saison

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Kurz vor den Bildern des Sommer-Shootings verdeutlichte der Belgier aber auch, dass er sich schon mit Volldampf auf die anstehende Saison vorbereitet. Gemeinsam mit Fußball-Kumpel und Ex-HSV-Profi Orel Mangala (Olympique Lyon) schuftete er im Kraftraum.

Nach dem Turnier in seiner Heimatstadt geht es für Sambi Lokonga dann zügig zurück nach Hamburg. Nur zwei Tage später, am 6. Juli, starten die zweitägigen Leistungstests der Profis im Volkspark. Dann will er wieder den Ball streicheln und das tun, was er trotz all seiner anderen Talente am besten beherrscht.