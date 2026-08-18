Einen Stürmer möchte der HSV in diesem Sommer noch präsentieren – und ist eigentlich auch bereits fündig geworden. Die Umsetzung des Transfers gestaltet sich bislang aber noch schwierig.

Wenn alles glatt läuft, präsentiert der HSV noch am Montagabend seinen nächsten Zugang. Nach absolviertem Medizincheck soll Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw (27/Leeds) seinen Leihvertrag mit Kaufoption unterschreiben. Parallel dazu versucht der HSV aktuell, einen weiteren Profi möglichst zügig in den Volkspark zu locken. Hinter den Kulissen ist ein Krimi mit offenem Ausgang im Gang.

Dass die HSV-Bosse Terem Moffi als ideale Besetzung für den noch offenen Kaderplatz im Angriff ansehen, ist seit Tagen bekannt. Die Verpflichtung des 27 Jahre alten Nigerianers, der bei OGC Nizza keine Zukunft mehr hat, gestaltet sich allerdings als schwierig. Möglich, dass dem HSV nun die große Personalnot eines der Hauptkonkurrenten im Kampf um den Angreifer zum Durchbruch verhilft.

Auch Samsunspor buhlt um HSV-Kandidat Moffi

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Zuletzt galt der türkische Erstligist Samsunspor als Favorit im Rennen um Moffi. Doch wenn der Verein von der Schwarzmeerküste am Montagabend gegen Göztepe Izmir in die Süper-Lig-Saison startet, wird Moffi trotz zuletzt intensiver Verhandlungen nicht dabei sein.

Der Grund ist ein Kaderproblem, das einer Verpflichtung des Stürmers im Weg steht. In der Türkei gilt die Vorgabe, dass die Vereine höchstens 14 Ausländer unter Vertrag nehmen dürfen. Genau diese Zahl hat Samsunspor bereits ausgeschöpft. Entsprechend muss der Verein, der seit dieser Saison von Ex-HSV-Coach Thorsten Fink trainiert wird, erst zumindest einen ausländischen Spieler abgeben, ehe Moffi kommen könnte.

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Eine Lösung ist aktuell nicht in Sicht, Moffi aber läuft die Zeit davon. Genau das könnte die große Chance des HSV sein, der in den vergangenen Tagen ebenfalls nochmal in Nizza vorgefühlt haben soll.

Moffi hat bei seinem Verein Nizza keine Zukunft mehr

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Sollte neben Bornauw auch Moffi kommen, hätte Sportdirektor Claus Costa binnen kurzer Zeit zwei der letzten großen Kader-Baustellen geschlossen. Der Ex-Wolfsburger Bornauw ist als neuer Abwehrchef eingeplant, Moffi würde das Profil des dynamischen und abschlussstarken Stürmers erfüllen, das dem HSV vorschwebt.

Nigerias Nationalspieler (23 Einsätze mit sechs Toren), der in der vergangenen Rückrunde auf Leihbasis beim FC Porto spielte, besitzt laut transfermarkt.de einen Marktwert von etwa acht Millionen Euro. Nizzas Klubbosse würden ihn aber auch für deutlich weniger ziehen lassen. In den vergangenen Wochen ließ OGC-Sportdirektor Roger Ricort bereits öffentlich verlauten, dass Moffi keine Zukunft bei den Südfranzosen habe. Eine Aussage, die den Preis erheblich senken dürfte.

Nigerias Nationalstürmer Terem Moffi ist einer der erklärten Wunschspieler der HSV-Bosse. IMAGO/Zuma Press

Vakant bleibt aus HSV-Sicht zudem noch die Besetzung der rechten Schiene. Nachdem sich der erhoffte Transfer von Frankfurts Elias Baum zerschlug, prüfen die Verantwortlichen alternative Optionen. Auch Arsenals Fábio Vieira soll nach Möglichkeit in den letzten Tagen des Transferfensters noch kommen. Knackpunkt: die Ablöse. Arsenal forderte zuletzt um die 18 Millionen Euro, der HSV bot etwas weniger als zehn Millionen.

Gern zum HSV wechseln würde laut französischer Medienberichte auch Angers' Jacques Ekomié (23). Auch die Hamburger sind an dem Linksverteidiger interessiert. Ein Transfer wäre allerdings wohl nur möglich, wenn Miro Muheim den Klub noch verlassen würde.