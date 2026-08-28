Bekommt der HSV seine Wunschspieler? Zitterspiel um zwei Top-Transfers! 

Am kommenden Dienstag schließt das Sommer-Transferfenster. Zumindest zwei Profis will der HSV bis dahin noch verpflichtet haben – und es gibt heiße Gerüchte.

HSV-Sportdirektor Claus Costa zeigt es an: Zwei Profis möchte der HSV in diesem Sommer in jedem Fall noch verpflichten. TimGroothuis

Von einer ruhigen Vorbereitung der HSV-Bosse auf den Liga-Start wird am Samstag auch in den Stunden vor dem Anpfiff in Dortmund (18.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) keine Rede sein können. Im Gegenteil: Jeder Anruf könnte helfen oder sogar entscheidend sein, um die letzten Transfer-Fragen des Sommers zu klären. Insbesondere zwei Puzzle-Teile bereiten den Hamburgern Kopfzerbrechen.

Zwei der drei wichtigsten Baustellen dieses Sommers konnte Sportdirektor Claus Costa in der vergangenen Woche schließen. Mit Sebastiaan Bornauw (27/auf Leihbasis aus Leeds) kam der so lange gesuchte neue Abwehrchef, Terem Moffi (27/für zwei Millionen Euro aus Nizza) vervollständigt den HSV-Angriff. Aber: Eine der wichtigsten Planstellen ist weiterhin unbesetzt: Wen verpflichtet Costa für die rechte Schiene?

Auch Leverkusens Arthur ist Thema beim HSV

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Zwei Namen rückten zuletzt in den Vordergrund: Leverkusens Brasilianer Arthur (23), der Bayer auf Leihbasis für ein Jahr verlassen soll, und der Marokkaner Zakaria El Ouahdi (23), der beim belgischen Conference-League-Teilnehmer KRC Genk spielt. Nach MOPO-Informationen steht der HSV mit den Agenten beider Spieler im Austausch.

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Rund um El Ouahdi gibt es in Belgien bereits hartnäckige Gerüchte. Transfer-Experte Sasha Tavolieri behauptete am Freitag, der HSV habe sein bereits drittes Angebot in Genk eingereicht, um den hochveranlagten WM-Fahrer (kam beim Turnier allerdings nur zu einem Kurzeinsatz) zu verpflichten. Überdies habe der HSV bereits eine grundsätzliche Einigung mit dem Spieler erzielt.

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HSV-Kandidat El Ouahdi wollte vor einem Jahr nach Wolfsburg wechseln

Letzteres käme nicht überraschend, denn es wäre nicht das erste Mal, dass sich der marokkanische Flügelspieler mit einem Verein einigt. Vor einem Jahr wollte er zum VfL Wolfsburg wechseln, die Genk-Bosse aber schoben den Riegel vor. Der Knackpunkt sind aus HSV-Sicht auch in diesem Sommer die Verhandlungen mit den Belgiern. Kein leichtes Unterfangen angesichts des Marktwertes von satten 17 Millionen Euro, den El Ouahdi laut transfermakt.de besitzt.

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Fest steht: Der HSV braucht bis zum kommenden Dienstagabend eine Lösung. Dann schließt das Transferfenster des Sommers. Ansonsten würde der Verein, anders als geplant, zumindest die Hinrunde mit Bakery Jatta als erster Wahl auf der rechten Schiene bestreiten.

Wilde Gerüchte um einen Ex-HSV-Profi

Wilde Gerüchte gab es zuletzt auf dem Markt sogar um William Mikelbrencis (22), der den HSV aufgrund finanziell weit auseinanderklaffender Vorstellungen gerade ablösefrei verließ. Der Franzose hat noch immer keinen neuen Verein gefunden, obwohl er wochenlang mit PAOK Saloniki und dem FC Valencia verhandelte. Nach MOPO-Informationen ist die Chance auf eine Rückkehr des Rechtsfußes in den Volkspark allerdings derzeit tatsächlich nur ein sehr wildes Gerücht und unwahrscheinlich.

Der Marokkaner Zakaria El Ouahdi (r.) steht beim KRC Genk unter Vertrag. IMAGO/Photo News

Die Besetzung der rechten Schiene ist die eine Baustelle, das Geschehen rund um Fábio Vieira die andere. Der HSV ist nach wie vor fest dazu entschlossen, Arsenals Portugiesen fest unter Vertrag zu nehmen – allerdings zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen. Bislang lagen die Hamburger (boten eine Ablöse im Bereich von zehn Millionen Euro) und ihre Londoner Kollegen noch weit auseinander. Die Hoffnung: Findet sich bis zum „Deadline Day“ kein finanziell besser aufgestellter Käufer, könnten die Arsenal-Bosse einknicken.

Viel Zeit bleibt nicht mehr für Transfers. Auch deshalb wird Costas Handy auch in Dortmund permanent glühen.