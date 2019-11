Bei Rückkehr unfreundlich begrüßt: Kinsombi pfeift auf die Pfiffe

Für David Kinsombi war das Nordderby in Kiel eine Reise in die Vergangenheit. Zwei Jahre kickte er für die Störche und feierte mit ihnen in der vergangenen Saison unter anderem auch zwei Siege gegen den HSV. Die Rückkehr nach Kiel war für den 23-Jährigen etwas Besonderes. Mit offenen Armen wurde er an der Förde allerdings nicht empfangen. Ganz im Gegenteil. Die Fans der Kieler pfiffen Kinsombi das komplette Spiel über aus.

Wie reagiert Kinsombi auf die Pfiffe? Er pfeift drauf. Seine trotzige Antwort: „Damit rechnen konnte ich nicht. Ich kann nur sagen, wenn jemand jetzt im Stadion gepfiffen hat, kann damit keiner die tollen zwei Jahre, die wir hier gemeinsam hatten, schlecht machen.“

Kinsombi: „In Unterzahl ein gutes Spiel gemacht”

Über das 1:1 urteilte der Seitenwechsler mit Blick auf den Platzverweis gegen Bakery Jatta: „Die Rahmenbedingungen waren schwer. Wir haben in Unterzahl ein gutes Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit hatte Kiel eigentlich keine Chance. Am Ende können wir mit dem Punkt zufrieden sein.“