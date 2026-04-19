Die Pleite in Bremen (1:3) erlebte Luka Vuskovic von der Tribüne aus. Alle Hoffnungen, dass es der angeschlagene Kroate in den HSV-Kader würde schaffen können, waren vergebens. Bereits zum zweiten Mal in Folge fehlte Vuskovic, wie bereits in der Woche zuvor in Stuttgart (0:4) wurde er auch beim Derby schmerzlich vermisst. Die bange Frage, die sich derzeit wohl alle HSV-Fans stellen: Wann kann der Überflieger dieser Saison wieder spielen? Und wie schwer ist er wirklich verletzt? Alle Vorzeichen deuten auf eine schwerere Blessur hin als zunächst angenommen.





