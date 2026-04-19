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HSV-Profi Luka Vuskovic wandert nach dem Derby bei Werder Bremen in die Kabine.

Wann kann er wieder spielen? HSV-Profi Luka Vuskovic war zwar in Bremen dabei, verfolgte die Partie aber von der Tribüne aus – und wanderte nach dem Abpfiff enttäuscht in die Kabine. Foto: WITTERS

paidBehandlung in London! Neuer Vuskovic-Alarm beim HSV – wie schwer ist er verletzt?

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Die Pleite in Bremen (1:3) erlebte Luka Vuskovic von der Tribüne aus. Alle Hoffnungen, dass es der angeschlagene Kroate in den HSV-Kader würde schaffen können, waren vergebens. Bereits zum zweiten Mal in Folge fehlte Vuskovic, wie bereits in der Woche zuvor in Stuttgart (0:4) wurde er auch beim Derby schmerzlich vermisst. Die bange Frage, die sich derzeit wohl alle HSV-Fans stellen: Wann kann der Überflieger dieser Saison wieder spielen? Und wie schwer ist er wirklich verletzt? Alle Vorzeichen deuten auf eine schwerere Blessur hin als zunächst angenommen.


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