Behält Schonlau die HSV-Binde? Polzin legt sich in der Kapitänsfrage vorerst fest

Er weiß, dass er vor einer komplizierten Saison stehen könnte. Zuletzt in Kopenhagen (0:1) und Graz (1:2) zählte Sebastian Schonlau nicht zur Startelf des HSV sondern kam erst im Laufe der Partien ins Spiel. Offen, ob sich das am Samstag (15 Uhr, Liveticker bei MOPO.de) gegen Olympique Lyon ändern wird. Zumindest beim Abschlusstraining aber zählte der Kapitän zum vermeintlichen A-Team. Unabhängig davon hat sich Trainer Merlin Polzin festgelegt, wie es in Sachen Kapitänsfrage für die kommende Saison weitergeht.

Wird Schonlau plötzlich wieder wichtig? Die Frage könnte sich zumindest in der aktuellen Situation stellen. Möglichst schon in der kommenden Woche will der HSV einen weiteren Innenverteidiger verpflichten, gegen Lyon aber muss Polzin auf das vorhandene Personal zurückgreifen. Wohl auch, weil Daniel Elfadli zuletzt in der Dreier-Abwehrkette schwächelte, trainierte Schonlau am Freitag neben Aboubaka Soumahoro und Jordan Torunarigha. Unklar, wie die Kette gegen Lyon aussehen wird.

HSV-Kapitän Schonlau steht vor einer ungewissen Zukunft

Klar ist: Die Personalie Schonlau bleibt eine der spannendsten beim HSV. In der Vorbereitung wird sich zeigen, inwieweit der 30-Jährige mit seiner neuen Perspektive umzugehen gedenkt. Nachdem er in der Rückrunde seinen Stammplatz verlor, droht ihm nun eine Saison mit möglicherweise noch weniger Spielzeit. Derzeit aber will Schonlau abwarten, ehe er sich möglicherweise mit interessierten Klubs an einen Tisch setzt. In der Vorbereitung macht er einen stabilen, unaufgeregten Eindruck.

Unklar bleibt auch die Kapitänsfrage. Wie plant Polzin? Würde Schonlau (sollte er bleiben) als Reservist noch die Binde behalten? Und wer drängt sich ansonsten auf?

Der HSV sucht noch zumindest drei Neuzugänge

Die Entscheidung darüber wird erst fallen, wenn der Kader nahezu komplett ist, darauf hat sich Polzin festgelegt. Die Bosse wollen zumindest noch drei Transfers tätigen (Innenverteidiger, rechts defensiv, offensives Mittelfeld), vielleicht sogar vier. Polzin will abwarten, wie sich der Kader noch entwickelt, ehe er sich entscheidet.

Heißt auch: Vorerst bleibt alles beim Alten. Steht Schonlau auf dem Feld, wird er die Binde tragen. Ansonsten kommt diese Ehre seinen Stellvertretern Jonas Meffert, Daniel Heuer Fernandes oder Robert Glatzel zu.

Wer wird den HSV gegen Lyon als Kapitän auf den Platz führen?

Kurios: Stand jetzt besitzt keiner aus diesem Quartett für die neue Serie eine Garantie auf einen Stammplatz. Schonlau wackelt, Heuer Fernandes duelliert sich im Tor mit Bayern-Leihgabe Daniel Peretz. Meffert muss sich zentral-defensiv gegen Nicolai Remberg und Nicolás Capaldo behaupten, Glatzel hat es an vorderster Front mit Yussuf Poulsen und Ransford Königsdörffer zu tun.

Vieles spricht dafür, dass die Karten in der Kapitänsfrage komplett neu gemischt werden. Noch aber wartet Polzin ab, wie sein Kader kurz vor dem Bundesligastart aussehen wird.