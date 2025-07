Bayerns Wanner, Karabec, neuer Torwart: So weit ist der HSV bei diesen Transfers

Bis zu fünf Zugänge soll es beim HSV in diesem Sommer noch geben. Bereits an diesem Wochenende wird mit der nächsten Transfer-Entscheidung gerechnet. In anderen Fällen kann es sich noch ein bisschen hinziehen. Dazu gehört auch das HSV-Interesse an einem Bayern-Profi.

Läuft alles glatt, kann spätestens in der kommenden Woche Adam Karabec sein Comeback beim HSV feiern. Der offensive Mittelfeldspieler soll erneut ausgeliehen werden, zuvor muss er nur noch seinen Vertrag bei Sparta Prag verlängern. Die Gespräche sind auf der Zielgeraden. Mit dem Spieler haben sich die Hamburger bereits geeinigt.

Der HSV will sich bei Karabec – wie in der vergangenen Saison – eine Kaufoption sichern. Kann er in der Bundesliga überzeugen, soll er im kommenden Sommer dann fest verpflichtet werden. Aktuell werden die letzten Zahlen mit Prag verhandelt und ausgetauscht.

Karabec soll erneut mit Kaufoption ausgeliehen werden

Adam Karabec (l./hier mit Immanuel Pherai) feierte mit dem HSV den Aufstieg – kommt es zur Rückkehr? WITTERS Adam Karabec (l./hier mit Immanuel Pherai) feierte mit dem HSV den Aufstieg – kommt es zur Rückkehr?

Karabec steht unmittelbar vor der HSV-Rückkehr. Auch bei der Suche nach einem neuen Torwart kann es schnell gehen. Mehrere Kandidaten wurden kontaktiert. Nun warten die Hamburger auf eine Zusage. Mit dieser wird zeitnah gerechnet.

Münchens Peretz soll der neue HSV-Torhüter werden

Laut „Bild“ soll der Leih-Deal mit Bayern Münchens israelischem Nationalkeeper Daniel Peretz (25, bislang vier Bundesliga-Spiele) bereits nahezu perfekt sein. Er würde dann als Ersatz für Matheo Raab (wechselte zu Union Berlin) mit Daniel Heuer Fernandes um den Posten im HSV-Tor kämpfen.

Einer für den HSV: Bayer-Torwart Daniel Peretz WITTERS Einer für den HSV: Bayer-Torwart Daniel Peretz

Ein bisschen mehr Geduld ist bei einem anderen Bayern-Profi gefragt. Es geht um Mittelfeld-Juwel Paul Wanner. Der 19-Jährige spielte in den vergangenen beiden Jahren als Leihspieler zunächst für Elversberg und dann für Heidenheim. In seiner Entwicklung ging es für den deutschen U21-Nationalspieler immer weiter nach oben. Der HSV könnte für ihn jetzt der nächste Schritt in seiner Karriere sein.

Bei Bayerns Wanner braucht der HSV noch Geduld

Eine erste Kontaktaufnahme hat es bereits gegeben. Noch ist Wanner allerdings in München. Dort besitzt er einen Vertrag bis 2027. Ob er beim Rekordmeister in der kommenden Saison auch genügend Chancen auf Einsatzzeiten haben wird, werden erst die nächsten Wochen und die weitere Kader-Entwicklung in München zeigen. Auch Wanner selbst hat sich noch nicht entschieden, für welchen Verein er in der kommenden Saison auflaufen will.

Heiß ist das Thema damit für den HSV im Moment nicht. Zu viele Fragenzeichen gibt es noch. Wie bei Karabec würde auch bei Wanner (Marktwert laut transfermarkt.de: 18 Millionen Euro) nur ein Leih-Geschäft infrage kommen. Das ist aber aktuell noch Zukunftsmusik.