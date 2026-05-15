Bayer Leverkusen – HSV: Hier sehen Sie das Spiel live im TV

Der HSV wird auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga spielen – das steht bereits vor dem 34. Spieltag fest. Für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin geht es im Saisonfinale daher sportlich um nicht mehr als eine gute Platzierung in der Tabelle. Im letzten Spiel der Saison sind die Hamburger bei Bayer 04 Leverkusen zu Gast, die dagegen noch um den Einzug in die Champions League kämpfen. Fans, die die Reise nach Nordrhein-Westfalen nicht auf sich nehmen oder keine Karten für die Partie haben, können das Spiel trotzdem verfolgen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie am Samstag bei Sky, DAZN & Co. live im TV und im Stream sehen können.

Anpfiff des Spiels zwischen Leverkusen und dem HSV ist am Samstag, den 16. Mai 2026, um 15.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen. Die Partie wird nicht im Free-TV zu sehen sein, es gibt keine kostenlose Übertragung im Fernsehen. Stattdessen zeigt Sky das Spiel live und exklusiv im Pay-TV sowie im Livestream bei Sky Go und WOW. Außerdem ist die Begegnung in der Bundesliga-Konferenz bei DAZN zu sehen. Für beide Anbieter benötigen Sie ein Abo. Einen Livestream bei Magenta TV, Amazon Prime, Netflix oder Disney Plus gibt es nicht.

Bayer Leverkusen – HSV: Alle Infos im Überblick

Saison : Fußball-Bundesliga 2025/26, 34. Spieltag

: Fußball-Bundesliga 2025/26, 34. Spieltag Datum : Samstag, 16. Mai 2026

: Samstag, 16. Mai 2026 Spielort : BayArena, Bismarckstraße 122-124, 51373 Leverkusen

: BayArena, Bismarckstraße 122-124, 51373 Leverkusen Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Free-TV : keine Übertragung im Fernsehen

: keine Übertragung im Fernsehen Pay-TV : Sky (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz)

: Sky (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz) Stream / Livestream : Sky Go, WOW (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz)

: Sky Go, WOW (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz) Highlights: RTL+ (nach Spielende), ARD (Samstagabend), ZDF (Samstagabend), Sport1 (Sonntag)

Die Übertragung bei Sky beginnt am Samstag schon um 13.30 Uhr auf den Sendern Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport News HD und Sky Sport Top Event HD. Dort wird es bereits zwei Stunden vor Anstoß extra ausführliche Vorberichte zu allen Spielen im Saisonfinale geben, also auch zu Bayer Leverkusen und dem Hamburger SV. Um 13.30 Uhr startet auch die Vorberichterstattung für die Konferenz bei DAZN inklusive einer FanZone, in der die Nutzer per Chat miteinander interagieren können. Beide Plattformen bieten eine ausführliche Berichterstattung zur Bundesliga am letzten Samstagnachmittag der Saison.

HSV-Spiel in Leverkusen live im TV bei Sky und DAZN

Das Spiel wird dann ab 15.30 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga 7 HD zu sehen sein. Moderator im Studio ist Michael Leopold, Experte ist der ehemalige Fußball-Nationalspieler Didi Hamann. Live-Kommentator ist Florian Schmidt-Sommerfeld („Schmiso“). Zusätzlich ist die Partie in der Konferenz bei DAZN zu sehen. Moderatoren dort sind Daniel Herzog und Laura Wontorra, Experten sind Michael Ballack und Sami Khedira. Live-Kommentator in der Konferenz ist Tom Kirsten. Im Radio läuft eine Live-Reportage bei der ARD-Sportschau, in der ARD-Audiothek und im Webradio sowie im HSVnetradio.

Im Hinspiel verloren der HSV um Ransford Königsdörffer knapp mit 0:1 gegen Leverkusen. WITTERS Im Hinspiel verloren der HSV um Ransford Königsdörffer knapp mit 0:1 gegen Leverkusen.

Direkt im Anschluss an das Spiel zwischen Leverkusen und dem HSV zeigen Sky und DAZN ausführliche Nachberichte, Analysen, Interviews mit Spielern und Highlights. Unmittelbar nach Abpfiff gibt es bei RTL Plus (RTL+) eine Zusammenfassung mit allen Toren und Höhepunkten. Im Free-TV ist erst ab 18.30 Uhr ein Zusammenschnitt der Partie in der ARD-„Sportschau“ zu sehen. Zudem ist das Spiel am Samstag Teil der Zusammenfassung im ZDF um 21.45 Uhr. Sport1 darf außerdem am Sonntag zwischen 6 und 15 Uhr die Highlights aller Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga zeigen. Ab Montag präsentieren das ZDF und andere Medien dann kurze Clips von allen Spielen in sozialen Netzwerken wie TikTok oder Instagram.

Wenn Sie das HSV-Spiel nicht live im TV sehen können oder kein Abo bei Sky oder DAZN haben, können Sie die Partie in Leverkusen stattdessen kostenlos im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de erfahren Sie per Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone alle wichtigen Highlights live und kostenfrei. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Samstag rund eine Stunde vor Anpfiff, ab 14.30 Uhr, ganz aktuell mit der Startelf beider Mannschaften.

Wer spielt? Wer fällt aus? Die möglichen Aufstellungen

Beide Trainer werden sehr wahrscheinlich ihre besten Spieler aufs Feld schicken. Es ist gleichzeitig aber gut möglich, dass beim HSV auch diejenigen etwas Spielzeit bekommen, die sonst nicht so oft spielen, was im letzten Spiel einer Saison meist üblich ist. Nach den Eindrücken aus dem Training in dieser Woche lassen sich die folgenden Aufstellungen vermuten:

HSV: Heuer Fernandes – Capaldo, Vuskovic, Torunarigha – Jatta, Remberg, Sambi Lokonga, Grønbæk – Vieira – Königsdörffer, Otele; Trainer: Polzin

Bayer Leverkusen: Flekken – Andrich, Quansah, Tapsoba – Culbreath, García, Palacios, Grimaldo – Maza – Schick, Kofane; Trainer: Hjulmand

Ausfälle: Muheim (Syndesmoseverletzung), Mikelbrencis (Adduktorenverletzung), Røssing-Lelesiit (Sprunggelenksverletzung), Glatzel (angeschlagen) / Tella (Muskelverletzung), Terrier (Oberschenkelverletzung)

Bilanz: Wie stehen die Chancen für den HSV?

Rein statistisch ist der HSV natürlich klarer Außenseiter gegen Leverkusen. Schließlich kämpfen die Gäste ganz oben in der Tabelle noch immer um den Einzug in die Champions League, während die Hamburger noch vor zwei Wochen gegen den Abstieg spielten. Allerdings ist Bayer 04 nicht so richtig in Form, verlor drei der vergangenen fünf Bundesliga-Partien und ist deutlich mehr unter Druck als der HSV, der nach dem vorzeitigen Klassenerhalt in der Bundesliga befreit aufspielen kann. Entsprechend sind sich die Wettanbieter bei den Quoten auch etwas uneinig und setzen teilweise sogar auf den HSV.

2008 schied der HSV gegen Leverkusen im UEFA-Cup-Achtelfinale aus. Hier trifft Theofanis Gekas (Mitte) gegen Frank Rost zum 0:1. WITTERS 2008 schied der HSV gegen Leverkusen im UEFA-Cup-Achtelfinale aus. Hier trifft Theofanis Gekas (Mitte) gegen Frank Rost zum 0:1.

Das Duell zwischen dem HSV und Leverkusen gehört inzwischen schon fast zu den Klassikern im deutschen Fußball. 83 Aufeinandertreffen hat es in der Vergangenheit in der Bundesliga, im DFB-Pokal und sogar in der Europa League gegeben – und die Bilanz ist dabei extrem ausgeglichen. 30 Spiele gewann der HSV, 33 Siege gab es für Bayer und 20 Begegnungen endeten mit einem Unentschieden. Zuletzt jedoch hatten eher die Leverkusener die Nase vorn: Hamburg gewann nur eines der vergangenen acht direkten Duelle. Schmerzhaft war vor allem auch das Aus im Europa-League-Achtelfinale 2008, als man nur wegen der damals noch gültigen Auswärtstorregel ausschied. Das Hinspiel im Januar war wegen Schneefalls in Hamburg kurzfristig abgesagt worden, das Nachholspiel im März endete schließlich mit einem knappen 0:1 im Volksparkstadion.

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