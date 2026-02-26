„Ein geiler Typ!“ Harnik erklärt: So kann der HSV RB-Star Baumgartner stoppen

Das wird eine große Herausforderung für die HSV-Abwehr. Mit RB Leipzig kommt am Sonntag (19.30 Uhr) jede Menge Offensiv-Power in den Volkspark. Die Sachsen sorgen hinter dem FC Bayern München für die meisten Torschüsse in der Bundesliga. Einer, der dabei in dieser Saison besonders erfolgreich ist, ist Christoph Baumgartner. Zu spüren bekam das der HSV bereits in der Hinrunde. Was zeichnet den Österreicher aus? Und wie kann er gestoppt werden? Die Antworten kennt sein Landsmann Martin Harnik.

Der 18. Oktober 2025 war für Baumgartner ein besonderer Tag. Beim 2:1-Sieg gegen den HSV erzielte der Offensivspieler seinen ersten Doppelpack in der Bundesliga. Zwei weitere ließ er im bisherigen Saisonverlauf folgen. Auch beim 2:2 gegen Dortmund traf er am vergangenen Spieltag doppelt. Insgesamt steht der 26-Jährige in dieser Spielzeit schon bei zehn Liga-Treffern und sieben Vorlagen. Damit ist er nicht nur der Topscorer in Leipzig – nie zuvor war er in einer kompletten Saison so erfolgreich vor dem gegnerischen Tor.

Baumgartner ist vor HSV-Spiel in „absoluter Topform“

„Baumi ist in absoluter Topform“, sagt Harnik, der seinen Landsmann und dessen Qualitäten auf dem Platz bestens kennt. „Er ist ein Spieler, den vor allem auszeichnet, dass er einen unglaublichen Einsatz zeigt, dass er in Situationen reingeht, wo es auch mal wehtun kann.“

Baumgartner steht für viel Arbeit und eine intensive Spielweise. Doch das ist längst nicht alles. „Er ist ein super Fußballer, der sich auf engem Raum gut bewegt, viele Lücken sieht, immer wieder aufdreht und auch seine Mitspieler in Szene setzen kann. Dazu ist er aktuell auch noch sehr effizient vor dem Tor“, meint Harnik, der den Nationalspieler (56 Einsätze) als „sehr kompletten“ Spieler bezeichnet und auch abseits des Platzes extrem schätzt. „Er ist mega sympathisch und sehr bodenständig. Im Gesamtpaket einfach ein geiler Typ.“

Wie können die Hamburger Baumgartner am Sonntag stoppen? „Er ist auf jeden Fall einer, der die HSVer richtig beschäftigen wird“, sagt der ehemalige Hamburger Stürmer Harnik und betont: „Da muss man richtig wach sein und immer hinterher sein. Der wird oft versuchen, sich von der Kette zu lösen. Er wird die Mannschaft vor große Aufgaben stellen.“