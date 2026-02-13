Baumgart vor dem HSV-Duell: „Diese Frage muss ich wohl nicht beantworten“

Union Berlins Trainer Steffen Baumgart will die Verbindung zu seinem Ex-Klub Hamburger SV vor dem Bundesliga-Duell am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) nicht in den Vordergrund rücken. „Erstmal freue ich mich auf ein Bundesliga-Spiel, ein ausverkauftes Stadion, von uns sind viele dabei und ob ich Bammel habe – diese Frage muss ich wohl nicht beantworten“, sagte Baumgart. Kontakt zum HSV oder zu Trainer Merlin Polzin gebe es nicht mehr.

Baumgart stand von Februar bis November 2024 an der Seitenlinie des damaligen Zweitligisten. Nach 20 Punkten aus den ersten 13 Spielen der Saison 2024/25 wurde er freigestellt – Polzin schaffte am Ende der Saison den langersehnten Aufstieg.

„Fokus HSV“: Baumgart gibt sich optimistisch

Am Samstag fahre man „mit sehr viel Optimismus hin“, sagte der 54-Jährige. „Fokus HSV, Fokus gutes Spiel, Fokus gutes Ergebnis“, gab er die Marschrichtung vor. Oliver Burke, der beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt aufgrund einer Blessur fehlte, kehrt in den Kader zurück.

Angesprochen auf Rani Khedira, Bruder von Weltmeister Sami Khedira, der laut Medienberichten vor einem Verbandswechsel zu Tunesien steht und damit WM-Kandidat werden könnte, sagte Baumgart: „Das würde mich freuen. Er kämpft darum und wie es aussieht, wird ihm die Möglichkeit gegeben. Die Zielsetzung ist klar für ihn. Aber das er schon mitfährt – solche Prognosen würde ich nicht im Februar abgeben.“ (sid/ea)