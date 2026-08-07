Fabio Baldé trainierte im HSV-Camp nur individuell, auch Bilal Nadir wurde ausgebremst. Was hinter den Ausfällen vor dem Test gegen Lille steckt.

Am Dienstag hatte Merlin Polzin noch den Wunsch geäußert, dass Fabio Baldé „hoffentlich bald“ wieder ins Teamtraining einsteigen könne – am besten noch in Herzogenaurach: „Das ist das Ziel.“ Für den 21-Jährigen ergab sich die schwierige Situation, dass die Intensität bei seinen Mitspielern in den vergangenen eineinhalb Wochen deutlich gesteigert wurde – während er selbst fast nur individuell trainieren konnte. In einer Vorbereitung, die laut Polzin für Baldé „extrem bitter“ verläuft, hinkt er deshalb mittlerweile deutlich hinterher.

Am Freitagvormittag, als der HSV letztmals auf dem Adidas-Homeground übte, war das Bild dasselbe wie in den vier Tagen zuvor: Baldé betrat die Trainingsplätze später als der Großteil der Mannschaft und beließ es bei individuellen Übungen. Der Flügelspieler spielte ein paar lockere Pässe mit Reha-Profi Alexander Røssing-Lelesiit und schaute gelegentlich rüber zum anderen Grün, auf dem die meisten Profis schufteten.

Fabio Baldé trainierte im HSV-Camp nur individuell

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Immanuel Pherai, der am Donnerstag von Hüftproblemen ausgebremst worden war, konnte vor der Abreise zumindest wieder Teile der Teameinheit absolvieren. Baldé wiederum bleibt das größte Sorgenkind beim HSV. Loic Favé führte vor der Fahrt zum Flughafen „verschiedene Sachen“ an, die den Youngster weiterhin beschäftigen.

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„Fabio hat ein bisschen Trainingsrückstand, das muss man schlau wieder aufbauen und kein hohes Risiko eingehen“, erklärte der Co-Trainer und erinnerte zudem daran, dass Baldé in den Vorwochen „immer wieder durch Krankheiten“ gestoppt worden war. Auch eine Kniereizung machte dem gebürtigen Hamburger, der den HSV in diesem Sommer noch verlassen könnte und als Wechselkandidat gilt, zuletzt zu schaffen.

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Fabio hat ein bisschen Trainingsrückstand, das muss man schlau wieder aufbauen und kein hohes Risiko eingehen. Loic Favé

Auch Bilal Nadir fehlt im HSV-Test gegen Lille

Dass er gesundheitlich angeschlagen ist, änderte sich in Herzogenaurach nicht. „Wir lernen aus der Vergangenheit, dass wir bei Fabio nicht zu hoch die Schritte setzen“, sagte Favé. „Aber ich bin mir sicher, dass er nächste Woche wieder einsteigen kann.“ Dann wird der HSV nach dem dritten Camp des Sommers wieder in Hamburg trainieren. Zuvor steht das Testspiel gegen OSC Lille am Samstag (15 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) an. Die Partie über dreimal 45 Minuten wird neben Baldé auch Bilal Nadir verpassen.

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Der marokkanisch-französische Zugang übte am Freitag erneut nur individuell mit und ohne Ball, ihm machen leichte muskuläre Beschwerden zu schaffen. „Bilals Fitnesszustand kann noch nicht so sein wie bei denen, die schon zwei oder drei Wochen mehr Vorbereitung absolviert haben als er“, erklärte Favé. Weil Nadirs Vertrag in Marseille Ende Juni ausgelaufen war, gab es für ihn vor seinem Wechsel keine Chance auf Mannschaftstraining. Der 22-Jährige musste sich allein fit halten, ehe er in Österreich zum HSV stieß.

„Wenn die anderen schon weiter sind und der Unterschied zu groß ist, dann ergibt es Sinn, das individuell zu steuern und keine Verletzung zu riskieren“, sagte Favé über Nadir, den die Trainer stückweise an das hohe Intensitätslevel heranführen möchten. Der Mittelfeldmann hatte beim 1:2 gegen Everton sein HSV-Debüt im Volkspark gefeiert. Gegen Lille wird Nadir fehlen – wie Baldé.