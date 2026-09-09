Der HSV macht den Volkspark größer. Mehr als 60.000 Fans sollen künftig Platz finden. Die ersten Umbauten starten im Oktober.

Die vergangenen 22 HSV-Heimspiele waren mit jeweils 57.000 Zuschauern ausverkauft. Der letzte Auftritt der Profis im Volksparkstadion, bei dem es noch ein paar wenige Lücken auf den Tribünen gab, war das Zweitliga-Spiel im März 2025 gegen die SV Elversberg. Nun ist die Genehmigung da, die Kapazität im Volkspark auf mehr als 60.000 Plätze zu erhöhen. Ein Meilenstein für den HSV.

Den Plan, künftig für mehr Platz und mehr Besucher bei den Heimspielen zu sorgen, gibt es im Volkspark schon länger. Zu groß ist das Interesse an den Spielen, der Kampf um die Tickets immer wieder extrem. Nur als Mitglied und mit etwas Geduld hatte man zuletzt überhaupt eine Chance, an die begehrten Karten zu kommen. Umsetzen ließ sich eine Kapazitätserweiterung allerdings nicht so schnell. Dafür brauchte der HSV unter anderem zunächst die entsprechenden behördlichen Genehmigungen. Diese liegen nun vor.

Umbaumaßnahmen im HSV-Stadion beginnen im Oktober

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Wie geht es jetzt weiter? Schritt für Schritt soll die Kapazität auf mehr als 60.000 Plätze erhöht werden. Die ersten Umbaumaßnahmen sollen im Oktober beginnen. Als Erstes ist der A-Rang betroffen. Hier sollen durch zusätzliche Sitze an den Auf- und Abgängen weitere Plätze geschaffen werden.

Gleiches ist in einem weiteren Bauabschnitt für den B- und C-Rang geplant. Zum Abschluss der Umbaumaßnahmen soll zudem der A-Rang in Richtung Spielfeld erweitert werden.

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Alle Bauabschnitte sollen mit dem Spielplan der Männer und Frauen abgestimmt werden, sodass der laufende Spielbetrieb nicht beeinträchtigt wird. Erste Ergebnisse sollen im Laufe der Hinrunde zu sehen sein. „Ziel ist es, möglichst zeitnah neue Sitzplätze zu schaffen und damit noch mehr Fans die Möglichkeit zu geben, die Heimspiele live im Volksparkstadion zu erleben“, heißt es in einer HSV-Mitteilung.

Finanziert werden soll das Ganze durch den Supporters Trust. Seit Anfang Mai gibt es die Genossenschaft, bei der Mitglieder Anteile an der HSV Fußball AG & Co. KGaA erwerben können. Rund 3500 Mitglieder sind bislang dabei, knapp sechs Millionen Euro wurden eingenommen. Nun wird das Geld auch gebraucht.