Bakery Jatta: Der HSV-Flüchtling und die emotionale Daffeh-Affäre

Bakery Jatta zählt zu den schillerndsten Fußball-Profis des HSV. Seine Geschichte ist einmalig – aus dem einst mittellosen Flüchtling aus Gambia wurde ein gestandener Bundesliga-Fußballer. Doch das Märchen bekam Risse, als im August 2019 Zweifel an der Identität von Jatta laut wurden. Der Flügelspieler heiße eigentlich Bakary Daffeh und sei zwei Jahre älter als angegeben, behauptete die „Sport Bild“ damals. Es folgte ein jahrelanger Kampf um die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit – vom HSV, den Medien und von Bakery Jatta selbst.

Gunjur, 6. Juni 1998. In einer Kleinstadt im westafrikanischen Gambia wird Bakery Jatta geboren – das jedenfalls sind die offiziellen Angaben, die der spätere HSV-Profi in Deutschland machen wird. Der Flügelspieler wächst ohne Eltern auf und kommt während der Flüchtlingskrise 2015 nach Europa. Über Italien und die Schweiz erreicht Jatta Ende des Jahres die niedersächsische Gemeinde Bothel (Landkreis Rotenburg) und wird dort in einer sozialen Einrichtung aufgenommen.

Bakery Jatta wird vom Flüchtling zum Bundesliga-Profi

Was nun folgt, ist ein modernes Fußball-Märchen. Der Flüchtling, der nach eigenen Angaben nie zuvor professionell Fußball gespielt hat, absolviert ein Probetraining und ein Testspiel für Werder Bremen. Auch beim HSV trainiert Jatta unter Bruno Labbadia mit und begeistert den damaligen Trainer. Als er im Sommer 2016 volljährig wird, bekommt der Gambier beim HSV einen Vertrag für drei Jahre. Dieser sichert ihm gleichzeitig die Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland.

Im Sommer 2016 unterschreibt der gerade volljährig gewordene Bakery Jatta seinen ersten Profivertrag beim HSV. WITTERS Im Sommer 2016 unterschreibt der gerade volljährig gewordene Bakery Jatta seinen ersten Profivertrag beim HSV.

Bereits im Herbst 2016 steht Jatta erstmals im Kader der Hamburger Bundesliga-Mannschaft, sitzt aber nur in sieben Spielen auf der Bank. Sein Debüt feiert er bei seinem ersten Einsatz – am 16. April 2017 – ausgerechnet gegen Werder Bremen. Insgesamt spielt Jatta in jener Saison sechsmal für den HSV in der Bundesliga, nach dem Abstieg absolviert er weitere 180 Partien in der 2. Liga. Bis heute steht er mehr als 220-mal für den HSV auf dem Platz.

HSV-Debatte um wahre Identität: Wer ist Bakary Daffeh?

Im August 2019 werden allerdings erste Zweifel an der Identität von Jatta bekannt. Die „Sport Bild“ veröffentlicht einen Artikel, wonach der Spieler angeblich Bakary Daffeh heißen soll, mit einem falschen Pass aus Gambia nach Deutschland gekommen und in Wahrheit drei Jahre älter sei. Ferner hätte er in seiner Heimat bereits professionell Fußball gespielt. Jatta und der HSV wehren sich gegen diese Anschuldigungen. Der Fall landet vor Gericht.

Im Sommer 2019 beginnt die härteste Zeit für Bakery Jatta beim HSV. Er selbst spricht von einer „Hexenjagd“. WITTERS Im Sommer 2019 beginnt die härteste Zeit für Bakery Jatta beim HSV. Er selbst spricht von einer „Hexenjagd“.

Erst im März 2023 – fast vier Jahre später – wird das Verfahren offiziell eingestellt. Das Landgericht Hamburg entscheidet, dass Jatta wirklich Jatta ist, sich als Jugendlicher in Gambia aber als der ältere Daffeh ausgegeben hatte. Damit wollte er früher am bezahlten Fußball teilnehmen. Bei seiner Einreise in Deutschland habe Jatta hingegen stets seine echte Identität angegeben.

Von der Debatte um Bakary Daffeh haben sich die HSV-Fans nie beirren lassen. Die Anhänger standen und stehen immer hinter Jatta, der Gambier zählt nach wie vor zu den Publikumslieblingen beim HSV. Seinen Vertrag hat er zuletzt im Januar 2024 um fünf weitere Jahre verlängert, besitzt in Hamburg also noch einen Vertrag bis 2029.

Die Chronik der Daffeh-Affäre: Wie 2019 alles begann

7. August 2019: Die „Sport Bild“ veröffentlicht einen Bericht mit Anschuldigungen über eine falsche Identität von Bakery Jatta. Angeblich soll er Bakary Daffeh heißen und drei Jahre älter sein. Als vermeintlichen Beweis dient dieses Foto aus Gambia.

Zwei Fotos, eine Person? HSV-Profi Bakery Jatta (l.) und der gambische Fußballer Bakary Daffeh WITTERS/Facebook Zwei Fotos, eine Person? HSV-Profi Bakery Jatta (l.) und der gambische Fußballer Bakary Daffeh

7. August 2019 : DFB und die zuständigen strafrechtlichen Behörden in Hamburg nehmen Ermittlungen gegen Jatta auf. Zudem kündigt der 1. FC Nürnberg an, Protest gegen die Wertung des HSV-Spiels zwei Tage zuvor (5. August) einzulegen. Grund dafür ist der Einsatz von Jatta.

: DFB und die zuständigen strafrechtlichen Behörden in Hamburg nehmen Ermittlungen gegen Jatta auf. Zudem kündigt der 1. FC Nürnberg an, Protest gegen die Wertung des HSV-Spiels zwei Tage zuvor (5. August) einzulegen. Grund dafür ist der Einsatz von Jatta. 8. August 2019: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) weist den Einspruch des 1. FC Nürnberg ab und begründet dies damit, dass Jatta zum Zeitpunkt des Spiels auf der Spielberechtigungsliste stand. Der damalige HSV-Sportvorstand Jonas Boldt erklärt in einer öffentlichen Stellungnahme, dass sich der HSV geschlossen hinter Jatta stellen wird.

„Wir stehen voll hinter Bakery und werden ihn auch weiterhin vollumfänglich im Trainings- und Spielbetrieb einplanen, zumal er ein wertvoller Spieler und voll integrierter, geschätzter Teamkollege ist. Ich persönlich finde es unglaublich und erschütternd, dass sich unser Spieler wegen dieser öffentlichen Diskussion teilweise einem gesellschaftlichen Spießrutenlauf ausgesetzt sieht.“ Ex-HSV-Sportvorstand Jonas Boldt im August 2019

9. August 2019 : Der Gambische Fußball-Verband (GFA) bestätigt Jattas Identität und weist alle Anschuldigungen zurück. Gleichzeitig berichtet der „Spiegel“ unter Berufung auf „Football Leaks“, dass der HSV schon beim ersten Probetraining Zweifel an Jattas Identität gehabt hätte. Der Verein sei den Hinweisen damals erfolglos nachgegangen.

: Der Gambische Fußball-Verband (GFA) bestätigt Jattas Identität und weist alle Anschuldigungen zurück. Gleichzeitig berichtet der „Spiegel“ unter Berufung auf „Football Leaks“, dass der HSV schon beim ersten Probetraining Zweifel an Jattas Identität gehabt hätte. Der Verein sei den Hinweisen damals erfolglos nachgegangen. 15. August 2019 : Die damaligen HSV-Vorstände Jonas Boldt und Bernd Hoffmann müssen zu einer Anhörung des DFB nach Frankfurt. Dabei wird zunächst keine Entscheidung getroffen.

: Die damaligen HSV-Vorstände Jonas Boldt und Bernd Hoffmann müssen zu einer Anhörung des DFB nach Frankfurt. Dabei wird zunächst keine Entscheidung getroffen. 19. August 2019: Auch der VfL Bochum legt Protest gegen die Wertung des Spiels beim HSV (1:0) ein.

DFL nimmt Jatta in Schutz – HSV-Profi darf spielen

25. August 2019: Beim Auswärtsspiel des HSV beim Karlsruher SC wird Jatta bei jedem Ballkontakt von den Fans des KSC ausgepfiffen. Einen Tag später legt dann auch der KSC Protest gegen die Spielwertung ein.

Jatta (r./gegen Lukas Grozurek) erlebt 2019 in Karlsruhe einen sehr unschönen Empfang der Fans. WITTERS Jatta (r./gegen Lukas Grozurek) erlebt 2019 in Karlsruhe einen sehr unschönen Empfang der Fans.

27. August 2019: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gibt erstmals eine Stellungnahme im Fall Jatta ab und erklärt dessen Spielberechtigung für weiterhin gültig. Damit sind alle Proteste anderer Vereine nichtig.

„Da es nach Kenntnis der DFL keinen Beweis für eine falsche Identität des Spielers gibt, behält die Spielberechtigung für Bakery Jatta aktuell ihre Gültigkeit.“ Stellungnahme der DFL vom 27. August 2019

28. August 2019: Der 1. FC Nürnberg benennt einen angeblichen Zeugen aus dem Senegal. Seydou Sané, damals Präsident des senegalesischen Klubs Casa Sports, will Beweise für Jattas falsche Identität liefern.

Große Emotionen beim HSV-Spiel gegen Hannover

1. September 2019: Gegen Hannover 96 erzielt Jatta das Tor zum 3:0-Endstand. Alle HSV-Profis, der gesamte Trainer- und Betreuerstab sowie die Fans feiern Jatta und sorgen für einen Gänsehautmoment im Volksparkstadion. Hannover wird keinen Einspruch gegen die Wertung einlegen.

Jatta (verdeckt) wird nach seinem Tor gegen Hannover vom gesamten HSV gefeiert. WITTERS Jatta (verdeckt) wird nach seinem Tor gegen Hannover vom gesamten HSV gefeiert.

2. September 2019 : Das Bezirksamt Hamburg-Mitte stellt die Ermittlungen gegen Jatta ein. Man konnte nicht feststellen, dass an den Vorwürfen irgendwas dran sei.

: Das Bezirksamt Hamburg-Mitte stellt die Ermittlungen gegen Jatta ein. Man konnte nicht feststellen, dass an den Vorwürfen irgendwas dran sei. 3. September 2019 : Der DFB schließt den Fall Jatta ab und kündigt an, dass alle Spielwertungen bestehen bleiben. Der 1. FC Nürnberg, der VfL Bochum und der Karlsruher SC ziehen ihre Proteste zurück.

: Der DFB schließt den Fall Jatta ab und kündigt an, dass alle Spielwertungen bestehen bleiben. Der 1. FC Nürnberg, der VfL Bochum und der Karlsruher SC ziehen ihre Proteste zurück. 12. September 2019: Erstmals äußert sich Bakery Jatta selbst zu der Debatte um seine Person. Er wendet sich in einer emotionalen Stellungnahme an seine Fans. Die Affäre um seine Identität bezeichnet er als „Hasskampagne“ und „Hexenjagd“.

19. September 2019 : Die „Bild“ berichtet, Jatta habe bei seiner Einreise 2015 bei den Bremer Behörden eine E-Mail-Adresse mit dem Namen Bakary Daffeh angegeben. Daraufhin leitet die Staatsanwaltschaft eine erneute Prüfung des Falls ein.

: Die „Bild“ berichtet, Jatta habe bei seiner Einreise 2015 bei den Bremer Behörden eine E-Mail-Adresse mit dem Namen Bakary Daffeh angegeben. Daraufhin leitet die Staatsanwaltschaft eine erneute Prüfung des Falls ein. 16. Oktober 2019: Die Staatsanwaltschaft Bremen findet keine neuen Anhaltspunkte. Damit ist die Akte Jatta offiziell geschlossen.

Ein Jahr später: Neuer Wirbel um Jatta im Sommer 2020

2. Juli 2020 : Die Staatsanwaltschaft ordnet plötzlich eine Durchsuchung der Wohnung von Jatta an. Es werden Handy und Laptop des HSV-Profis beschlagnahmt. Die Behörden nehmen das Verfahren neu auf.

: Die Staatsanwaltschaft ordnet plötzlich eine Durchsuchung der Wohnung von Jatta an. Es werden Handy und Laptop des HSV-Profis beschlagnahmt. Die Behörden nehmen das Verfahren neu auf. 27. Juli 2020: Jattas Anwalt Thomas Bliwier aus Hamburg beantragt Einsicht in die Akten der Staatsanwaltschaft. Er will das „zu Unrecht erhobene“ Verfahren so schnell wie möglich einstellen.

2020 muss sich Jatta mit erneuten Vorwürfen um seine Identität beschäftigen. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. WITTERS 2020 muss sich Jatta mit erneuten Vorwürfen um seine Identität beschäftigen. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen.

3. September 2020 : Auf den durchsuchten Handys und Laptops befindet sich kein belastendes Material. Bliwier beantragt daher offiziell die Einstellung des Verfahrens.

: Auf den durchsuchten Handys und Laptops befindet sich kein belastendes Material. Bliwier beantragt daher offiziell die Einstellung des Verfahrens. 7. Mai 2021: Ein monatelang erstelltes Gutachten der Universität Freiburg belastet Jatta erneut. Die Experten geben an, Videomaterial gesichtet zu haben. Demnach stimme das Bewegungsprofil überein und es handle sich bei Jatta und Daffeh „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um dieselbe Person.

Staatsanwaltschaft Hamburg erhebt 2021 offiziell Anklage

6. Dezember 2021 : Die Staatsanwaltschaft Hamburg erhebt offiziell Anklage gegen Jatta vor dem

Jugendrichter des Amtsgerichts Hamburg-Altona. Vorgeworfen werden Jatta vier Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz sowie mittelbare Falschbeurkundung. Dies begründet die Staatsanwaltschaft damit, dass es sich „nach Auffassung der Behörde um Bakary Daffeh handelt“.

: Die Staatsanwaltschaft Hamburg erhebt offiziell Anklage gegen Jatta vor dem Jugendrichter des Amtsgerichts Hamburg-Altona. Vorgeworfen werden Jatta vier Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz sowie mittelbare Falschbeurkundung. Dies begründet die Staatsanwaltschaft damit, dass es sich „nach Auffassung der Behörde um Bakary Daffeh handelt“. 8. März 2022 : Das Amtsgericht Hamburg-Altona lehnt die Eröffnung eines Hauptverfahrens ab. Man sehe keinen hinreichenden Tatverdacht gegen Jatta. Damit erklärt ihn das Gericht mittelbar als unschuldig.

: Das Amtsgericht Hamburg-Altona lehnt die Eröffnung eines Hauptverfahrens ab. Man sehe keinen hinreichenden Tatverdacht gegen Jatta. Damit erklärt ihn das Gericht mittelbar als unschuldig. 14. März 2022: Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens legt „sofortige Beschwerde“ gegen die Nichteröffnung des Verfahrens ein. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass man „bei vorläufiger Betrachtung Aussicht auf Erfolg“ habe.

Jatta kann endlich wieder lächeln: In der Sommerpause 2022 entscheidet das Gericht zu seinen Gunsten. WITTERS Jatta kann endlich wieder lächeln: In der Sommerpause 2022 entscheidet das Gericht zu seinen Gunsten.

8. Juli 2022 : Das Landgericht Hamburg fällt ein Urteil zugunsten von Jatta. Ein Identitätsbetrug sei nicht nachweisbar. Vielmehr folgt das Gericht der Darstellung der Verteidigung, dass Jatta wirklich Jatta ist. Der damals 14-Jährige habe sich in Gambia als 16-jähriger Daffeh ausgegeben, um früher Profifußballer werden zu können. In Deutschland aber sei er stets unter seiner echten Identität aufgetreten.

: Das Landgericht Hamburg fällt ein Urteil zugunsten von Jatta. Ein Identitätsbetrug sei nicht nachweisbar. Vielmehr folgt das Gericht der Darstellung der Verteidigung, dass Jatta wirklich Jatta ist. Der damals 14-Jährige habe sich in Gambia als 16-jähriger Daffeh ausgegeben, um früher Profifußballer werden zu können. In Deutschland aber sei er stets unter seiner echten Identität aufgetreten. 7. März 2023: Das Verfahren wird endgültig eingestellt. Nach fast vier Jahren endet der Prozess gegen Jatta mit einem Sieg vor Gericht.