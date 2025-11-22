Augsburg – HSV im Liveticker: Holen die Hamburger den ersehnten Dreier?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der HSV tritt am Samstagnachmittag in Augsburg an und trifft dort auf einen krisengebeutelten FCA. Die Rothosen wollen den Schwung aus dem Last-Minute-1:1 (0:0) gegen Borussia Dortmund mitnehmen. In der Länderspielpause gewannen die Hamburger im Test gegen den FC Groningen zudem verdient mit 6:3 (3:0). Die Weichen sind auf Sieg gestellt. Doch die Augsburger brauchen ebenfalls dringend Punkte. Die Fuggerstädter verloren zwar zuletzt mit 2:3 (2:2) gegen den VfB Stuttgart, zeigten aber eine ansprechende Leistung. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker