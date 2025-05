Aufstiegs-Helden zurück! HSV-Training und Party – wie heftig wird der Fan-Ansturm?

Vier Tage lang durften die HSV-Profis ihren Aufstieg feiern und entspannen. Am Donnerstag kehren sie in den Volkspark zurück, um sich auf den letzten Saison-Ritt in Fürth (Sonntag, 15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) vorzubereiten. Es könnte ein denkwürdiger Start in die kurze Trainingswoche werden.

Ab 14 Uhr bittet Merlin Polzin seine Profis zur Einheit auf den Platz. Bereits in den vergangenen Wochen war das Interesse riesig, stets kamen mehrere hundert Zuschauer vorbei und schauten der Mannschaft auf die Füße. Nun dürfte der Ansturm noch deutlich größer werden.

Mit Sieg gegen Ulm machte der HSV den Aufstieg perfekt

Durchaus möglich, dass am Donnerstag sogar eine vierstellige Zahl an Fans dabei sein wird. Denn nach dem berauschenden 6:1 gegen Ulm bietet sich den meisten Anhänger die erste Möglichkeit, die Profis zu feiern und ihnen zu gratulieren.

Im Vordergrund steht nun aber erstmal wieder das Sportliche. Ein Sieg in Fürth wäre für den HSV gleichbedeutend mit der Zweitliga-Meisterschaft. Gewinnt Köln sein Parallelspiel gegen Kaiserslautern nicht, könnten sich die Hamburger sogar eine Niederlage erlauben. Kleiner Schönheitsfleck: In dem Fall würden sie als punktschlechtester Zweitligameister seit Einführung der Drei-Punkte-Regel (1995/96) in die Annalen eingehen.

Übrigens: Um die Saison nach dem Abpfiff im Frankenland nicht noch unnötig in die Länge zu ziehen, spendiert der HSV seinen Profis am Sonntagabend eine Charter-Maschine, die das Team aus dem nahen Nürnberg zügig zurück nach Hamburg bringt. Ansonsten wäre die Mannschaft erst nachts mit dem Team-Bus wieder im Volkspark eingefahren.

Rathausmarkt und Binnenalster: So läuft die HSV-Feier

Der Montag steht dann komplett im Zeichen der Feierlichkeiten. Ab 17 Uhr bittet Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher die HSV-Profis und -Frauen nach dem Doppel-Aufstieg des Vereins ins Rathaus. Ob die Männer den Fans dann auch die „Radkappe“ für den Gewinn der Zweitliga-Meisterschaft auf dem Rathausbalkon präsentieren können, wird sich in Fürth entscheiden.

Zudem wird es ab 18.45 Uhr einen Umzug in Partytrucks rund um die Binnenalster geben, damit alle Fans die Helden sehen und feiern können. Laut „Abendblatt“ bereitet sich die Polizei auf bis zu 120.000 Anhänger vor. Allerdings seien aus Sicherheitsgründen nur 20.000 Menschen auf dem Rathausmarkt erlaubt, der Bereich soll entsprechend abgesperrt werden. Wer also ganz vorne dabei sein will, sollte früh kommen.