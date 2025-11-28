Aufstieg für HSV-Trainerin – was sie jetzt von ihren Spielerinnen erwartet

Während die DFB-Kickerinnen am Freitag und Dienstag gegen Spanien um höchste Nations-League-Ehren kämpfen, pausiert die Bundesliga – und damit auch die HSV-Frauen. Ihre Trainerin Liése Brancão nutzte die Unterbrechung für einen Trip nach Wien, wo der 44-Jährigen nach zweijähriger Ausbildung die UEFA-Pro-Lizenz überreicht wurde.

Mehr erstklassig geht nicht – was ihr Team allerdings noch beweisen muss. Das jüngste 1:1 bei Union Berlin war ein Schritt in die richtige Richtung. Da Essen allerdings den ersten Saisonsieg einfuhr, ist der Vorsprung des HSV auf einen Abstiegsplatz auf zwei Zähler geschmolzen. „Balance entsteht nur, wenn wir mutig bleiben und nie aufhören, uns weiterzuentwickeln“, sagte Brancão bei der Übergabe der Urkunde.

HSV-Frauen treffen am 8. Dezember im Volkspark auf Köln

???-?????? ?????????✅



Unsere Cheftrainerin Liese Brancao hat gestern am ÖFB-Campus ihre Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt und ihr Zertifikat entgegengenommen.?



Herzlichen Glückwunsch, Li! ?



Alle Infos und Zitate ➡️ https://t.co/CmDr3V1vNi#nurderHSV pic.twitter.com/cE8P8cUfk2 — HSV-Frauen (@hsvfrauen_) November 26, 2025

In Berlin sorgte die Maßnahme, Verteidigerin Svea Stoldt vor die Abwehrkette zu ziehen, für mehr Balance – und dass Offensiv-Talent Lotta Wrede 90 Minuten durchspielte, trug ebenfalls zum Punktgewinn bei. Im letzten Heimspiel des Jahres am 8. Dezember gegen Köln soll die Weiterentwicklung auch endlich in den ersten Bundesliga-Sieg im Volksparkstadion münden.