Es war für den HSV der erwartete Härtetest – und das nicht nur mit Blick auf die spielerische Klasse des Gegners. Beim 2:2 im 135-Minuten-Vergleich gegen den französischen Champions-League-Teilnehmer OSC Lille wurde den Hamburgern einiges abverlangt. Bei zahlreichen Spielern waren die Spuren des Kampfes auch nach dem Abpfiff noch zu sehen und zu spüren. Die größten Sorgen bereitete dabei Albert Grønbæk. Noch ist unklar, wie schlimm es den Dänen genau erwischt hat. Doch es gibt auch eine erste positive Nachricht.

Es war ein Schockmoment direkt vor der Nordtribüne im Volksparkstadion. In der 55. Minute hatte Grønbæk die große Chance zum 1:1 für den HSV. Der Däne wurde bei seinem Torschuss in letzter Sekunde von Gegenspieler Isaac Cossier gestoppt. Dabei erwischte der Franzose den Hamburger unglücklich mit dem Stollen am linken Knie. Sofort herrschte große Aufregung. Grønbæk blieb blutend auf dem Rasen liegen. Seine Mitspieler signalisierten direkt, dass er ausgewechselt werden müsse. Gestützt von zwei Mitarbeitern aus der medizinischen Abteilung und begleitet von reichlich Sorgen wurde der 25-Jährige in die Kabine gebracht.

Nach dem Lille-Spiel konnte Grønbæk schon wieder lächeln

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Dort wurde bei Grønbæk zunächst die Wunde versorgt. Zumindest oberflächlich wurden dabei auch die Bänder und Gelenke überprüft. Positiv: Zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus geschickt werden musste der Däne zunächst nicht. Das Ende der Partie konnte er sogar von der Bank aus verfolgen. Nach dem Spiel sagte Trainer Merlin Polzin: „Es sah ehrlicherweise nicht so gut aus. Ich hoffe natürlich das Beste. Er hat schon wieder gelächelt.“

Der HSV geht nicht von einer Bänderverletzung bei Grønbæk aus

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Wie schlimm es Grønbæk genau erwischt hat und wie lange er nun aussetzen muss, werden erst die nächsten Tage zeigen. Zunächst ist lediglich von einer schmerzhaften Risswunde am Knie die Rede. Diese wird nun behandelt. Gleichzeitig wird abgewartet, wie sich die Schmerzen weiterentwickeln. Danach wird über weitere Untersuchungen entschieden. Aktuell wird beim HSV nicht davon ausgegangen, dass auch ein Band im Knie beschädigt wurde. Diesen Eindruck hat auch Nicolai Remberg, der unmittelbar nach dem Lille-Spiel mit Grønbæk sprach. Der Kapitän: „Ich glaube, es tut vor allem weh. Das hat er mir gesagt. Es wurden alle bekannten Tests gemacht. Da war alles gut.“

Im besten Fall wird Grønbæk im Laufe der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen können. Auch sonst soll kein HSV-Profi größere Schäden aus dem Test gegen Lille davongetragen haben. Warmed Omari klagte zwar über Schmerzen an der Schulter, Bakery Jatta und Jordan Torunarigha hatten zudem Probleme mit dem Sprunggelenk. Laut Polzin waren das aber lediglich normale Nebenwirkungen eines intensiven Testspiels.