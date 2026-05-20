Immer ausverkauft! HSV vor Real und Co. – aber es gibt einen Makel

Mit 17 ausverkauften Heimspielen haben die HSV-Fans in der vergangenen Saison für einen neuen Eintrag in die Geschichtsbücher gesorgt. Nie zuvor war das Interesse an den Auftritten im Volksparkstadion so groß. Im Schnitt kamen 56.947 Zuschauer. Was bedeutet diese Zahl im weltweiten Vergleich?

Jedes Spiel vor ausverkauftem Haus – davon können die meisten Topklubs mit einem Stadion für mindestens 50.000 Besucher nur träumen. Neben dem HSV haben das in der abgelaufenen Spielzeit nur die beiden Bundesligisten Bayern München und Borussia Dortmund geschafft. Bei anderen Spitzenklubs wie Real Madrid, Liverpool oder Inter Mailand blieben hingegen bei mehreren Heimspielen zumindest ein paar Plätze frei.

Dortmund und Bayern sind die Spitzenreiter

Weil das Volksparkstadion mit 57.000 Plätzen nicht zu den größten Arenen zählt, reicht der Zuschauerschnitt von 56.947 pro HSV-Heimspiel im internationalen Vergleich noch nicht für einen Spitzenplatz. In diesem Ranking stehen Dortmund (81.365) und Bayern (75.000) ganz vorn. Es folgen Manchester United (73.975) sowie die beiden italienischen Klubs AC Mailand (73.305) und Inter Mailand (73.020). Real Madrid kommt in Spanien auf den besten Wert (71.613), in Frankreich liegt Olympique Marseille vorn (62.612). Der beste nichteuropäische Klub ist Flamengo Rio de Janeiro (61.662).

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Und der HSV? Die Hamburger sind als sechstbester deutscher Verein hinter Dortmund, Bayern, Schalke, Stuttgart und Frankfurt in der internationalen Zuschauerrangliste immerhin auf Platz 22 zu finden. Die Tendenz ist steigend – wobei aus eigener Kraft große Sprünge in dieser Tabelle wegen der begrenzten Stadionkapazität vorerst kaum möglich sind.

Kapazität des Volksparkstadions wird erhöht

Für die kommende Saison soll das Fassungsvermögen im Volksparkstadion auf 58.000 Zuschauer erhöht werden. Sollten dann erneut alle Heimspiele ausverkauft sein und das Interesse an den anderen attraktiven Standorten nicht nachlassen, würden die Hamburger im internationalen Vergleich dennoch auf Rang 22 bleiben. Platz 21 belegt aktuell Betis Sevilla mit durchschnittlich 58.100 Besuchern pro Heimspiel.

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Der HSV will mehr. Mittelfristig soll die Kapazität im Volksparkstadion auf 60.000 erweitert werden. Dann kann es für die Hamburger auch im internationalen Vergleich weiter nach oben gehen. Genug Potenzial gibt es beim HSV und seinen Fans auf jeden Fall.