Besser hätte der Start in die U19-EM für Otto Stange nicht verlaufen können. Beim 4:3 gegen Dänemark traf das HSV-Juwel doppelt und wurde zum Matchwinner – auch, weil Hamburgs Trainer Merlin Polzin aus der Ferne mit einem Motivationstrick half.

Auftakt nach Maß: Otto Stange traf zum EM-Auftakt gegen Dänemark doppelt, bejubelt hier sein Tor zum 4:2. IMAGO/DeFodi

Das Siegerfoto sprach für sich. Stolz lächelnd machte Otto Stange nach dem Abpfiff das Victory-Zeichen, die beiden nach oben gestreckten Finger standen dabei stellvertretend für die Torausbeute des HSV-Angreifers zum Auftakt der U19-EM. Beim unterhaltsamen 4:3 (3:1) gegen Dänemark traf Stange gleich doppelt und startete damit eindrucksvoll in Europas größte Talente-Schau.

Stanges Vollstart sicherte den DFB-Junioren den Sieg in der walisischen Kleinstadt Denbigh (9000 Einwohner). Zunächst hatten Elversbergs Francis Onyeka (5./Foulelfmeter) und Dänemarks Gustav Schjott (15./Eigentor) vor 921 Fans Deutschlands 2:0-Führung besorgt, dann schlug Stanges Stunde. Zunächst traf er flach aus der Distanz zum 3:0 (32.), später dann noch per Strafstoß zum zwischenzeitlichen 4:2 (61.). Zudem scheiterte er am Pfosten (23.).

HSV-Talent Stange trifft für Deutschlands U19 wie am Fließband

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Damit unterstrich der 19-Jährige einmal mehr seinen Wert für die von Christian Wörns trainierten DFB-Junioren. Für Stange waren es in seinem neunten U19-Länderspiel die Treffer Nummer neun und zehn.

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Geholfen hat ihm dabei aus der Ferne auch das HSV-Trainerteam. Merlin Polzin und seine Assistenten schenkten Stange vor der EM ein Buch, das als Motivationshilfe dienen sollte. „Das Buch ist von David Goggins, der unter anderem als Extremsportler bekannt ist“, erzählte Stange vor dem Turnier auf der Vereins-Homepage. Der frühere Navy Seal erlangte auch als Motivationsredner Bekanntheit. Stange weiter: „Weil das Buch von den Trainern kam, erinnert es mich natürlich an den HSV.“

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Stange nahm seine HSV-Trainingsklamotten mit zur EM

In seiner Freizeit beim DFB trägt Stange voller Stolz seine kurze HSV-Trainingshose und hält Hamburgs Fahne hoch. Vor allem aber will er durch Leistung überzeugen und auf sich aufmerksam machen. Die nächsten Chancen bieten sich in den Gruppenspielen gegen Wales (Mittwoch, 21 Uhr) und die starken Spanier (Samstag, 15 Uhr, beide live auf DAZN). Die Iberer besiegten den Gastgeber zum Auftakt mit 7:0. Die beiden bestplatzierten Teams der Gruppe erreichen das Halbfinale.

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Auch im Volkspark verfolgten sie Stanges starken Start mit Wohlwollen. Nach zehn Joker-Einsätzen in der Bundesliga-Rückrunde soll das Top-Talent in der kommenden Serie den nächsten Schritt machen. In Wales scheint er sich den nötigen Schwung zu holen.