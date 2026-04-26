Auch das noch: Erzrivale Werder erstmals seit vier Monaten in der Tabelle vor dem HSV

Mit einem Punkt der große Gewinner des Spieltags im Abstiegskampf: Werder Bremen hat beim überraschenden 1:1 (1:0) beim VfB Stuttgart einen Big Point im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga geholt. Nicht nur, dass die Bremer dank des Unentschiedens auf Platz zwölf in der Tabelle springen – sie schieben sich auch erstmals seit dem 18. Spieltag am HSV vorbei. Der kam am Samstagabend nicht über ein 1:2 gegen die TSG Hoffenheim hinaus.

Im Moment des Abpfiffs konnte sich Werder-Trainer Daniel Thioune ein Lächeln nicht verkneifen. Zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison punktete sein Team gegen ein Top-Team der Bundesliga und vergoldete mit dem Remis den 3:1-Derbysieg vergangene Woche gegen den HSV – denn nun ist Werder nicht mehr „nur“ punktgleich mit den Hamburgern, sondern zieht in der Tabelle am Nordrivalen vorbei.

Werder Bremen zieht in der Tabelle am HSV vorbei

Zum ersten Mal seit Mitte Januar stehen die Grün-Weißen vor dem HSV, obwohl sie vor acht Tagen noch drei Punkte Rückstand auf die Hamburger gehabt hatten. Jens Stage, der schon im Nordderby zwei Treffer erzielte, traf in Stuttgart erneut zur Führung für die Bremer (18.) und wurde zum „Man of the Match“ gekürt. „Wir wussten, dass wir Chancen bekommen“, sagte Stage bei DAZN über sein zehntes Saisontor, ordnete aber ein: „Wir haben heute als Mannschaft eine super Leistung gezeigt. Wir haben gekämpft bis zur letzten Sekunde. Das war richtig gut.“

Stuttgart wirkte nach dem kräftezehrenden Pokalspiel gegen den SC Freiburg am Donnerstagabend (2:1 nach Verlängerung) platt, steigerte sich in der zweiten Halbzeit aber spürbar. Der eingewechselte Ermedin Demirovic erzielte nach einer Stunde den verdienten Ausgleich (61.) – mehr gelang dem VfB trotz spielerischer Überlegenheit jedoch nicht mehr.

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Sehr zur Freude von Werder, das nach den Patzern der Konkurrenten um den HSV den einen Punkt im Abstiegskampf gut gebrauchen kann. „Das wisst ihr besser als wir“, scherzte Stage über die Tabellenkonstellation im Keller und hob hervor: „Für unser Momentum ist es einfach wichtig. Letzte Woche drei Punkte zu Hause, hier ein Punkt bei einem richtig schweren Gegner – das gibt der Mannschaft Selbstvertrauen. Und das ist richtig wichtig für uns in dieser Phase.“