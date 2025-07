Ansturm auf Fan-Shop! HSV-Fans schreiben in Kopenhagen Geschichte

Dieses HSV-Spiel wird bei allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben. Gleich mehrere Rekorde wurden beim Vorbereitungstest der Hamburger in Kopenhagen (0:1) aufgestellt, für das besondere Erlebnis und eine ungewöhnliche Geste gab es nun auch vom Gegner noch mal ganz viel Applaus.

Beim HSV gehen die Umsatzzahlen im Merchandising-Bereich seit einiger Zeit konstant nach oben. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde gerade mit einem Umsatz von 20 Millionen Euro eine neue Bestmarke aufgestellt. Kurios: Am vergangenen Wochenende haben die Hamburger auch für einen Rekord im Fan-Shop des Gegners gesorgt.

HSV-Fans aus halb Europa reisten nach Kopenhagen

Insgesamt knapp 24.000 Zuschauer waren beim Test zwischen dem FC Kopenhagen und dem HSV im Parken-Stadion dabei. Die Anhänger beider Klubs, die seit 20 Jahren eine Freundschaft verbindet, hatten sich das Spiel gewünscht. 8000 HSV-Fans waren dabei. Sie kamen aus halb Europa zusammen. Das hatte es in dieser Form zuvor bei einem Testspiel noch nie gegeben.

Aus Deutschland waren HSV-Fans aus Hessen, Sachsen, Thüringen und Baden-Württemberg nach Kopenhagen gereist, viele kamen direkt aus Dänemark, einige sogar aus Österreich, der Schweiz, Schweden, Luxemburg und England. Gefeiert wurde die dicke Fan-Freundschaft beider Klubs. Das spiegelte sich nicht nur bei der Stimmung im Stadion, sondern auch beim Andrang im Fan-Shop der Dänen wider. Die HSV-Anhänger deckten sich komplett mit Fan-Utensilien des befreundeten Klubs ein und sorgten im Fan-Shop am Stadion für einen der größten Umsätze seiner Geschichte.

Besonders beeindruckt zeigten sich die Dänen zudem von der Geste, dass HSV-Coach Merlin Polzin mit seiner Mannschaft nach dem Spiel auch in die Kurve der Kopenhagen-Fans gegangen ist. In einer langen Mail an den HSV-Vorstand bedankten sich die FCK-Verantwortlichen jetzt noch mal für alles.