Neun Jahre lang arbeiteten Merlin Polzin (35) und Daniel Thioune (51) eng zusammen und reiften Seite an Seite zu Bundesliga-Trainern. Am Samstag nun sind sie die Chefs bei einem der kribbligsten Duelle, das der deutsche Fußball zu bieten hat. Polzin mit dem HSV oder Thioune mit Werder Bremen – beide Freunde wollen im Derby triumphieren und würden dadurch zum König des Nordens aufsteigen. Aber nur einem kann es gelingen. Was Polzin und Thioune sowie ein Kenner des Duos sagen.



