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Merlin Polzin vom HSV und Daniel Thioune von Werder Bremen begrüßen sich herzlich im Volksparkstadion

Freunde fürs Leben – nur nicht an diesem Wochenende: HSV-Trainer Merlin Polzin (l.) und Werders Daniel Thioune Foto: WITTERS

paid„Anspannung wird enorm sein“: Trainer Polzin und Thioune vor Duell ihres Lebens

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Neun Jahre lang arbeiteten Merlin Polzin (35) und Daniel Thioune (51) eng zusammen und reiften Seite an Seite zu Bundesliga-Trainern. Am Samstag nun sind sie die Chefs bei einem der kribbligsten Duelle, das der deutsche Fußball zu bieten hat. Polzin mit dem HSV oder Thioune mit Werder Bremen – beide Freunde wollen im Derby triumphieren und würden dadurch zum König des Nordens aufsteigen. Aber nur einem kann es gelingen. Was Polzin und Thioune sowie ein Kenner des Duos sagen.

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